"Iks" u Prijedoru: Rudar srećno poveo, pa morao da se zadovolji bodom

Rudar Prijedor i Željezničar remizirali su rezultatom 1:1 u meču 12. kola.

Jedan od najzanimljivijih mečeva 12. kola Premijer lige BiH odigran je u Prijedoru, gdje je Rudar rezultatom 1:1 remizirao sa Željezničarom.

Prvi je do prednosti stigao domaći tim, a u toku je bio 37. minut. Poslije kornera, odbrana Željezničara je izbacila loptu, ali samo do Džordana Gutijereza na 20 metara od gola Vedada Muftića. Šutirao je reprezentativac Ekvatorijalne Gvineje, a lopta je na putu ka mreži zakačila Marina Karamarka i prevarila "jedinicu" tima sa Grbavice.

Samo nekoliko minuta po početku nastavka, ekipa Admira Adžema došla je do izjednačenja, a ispostavilo se i boda. Žoao Erik je centrirao, a Dam Lagumdžija zahvatio loptu glavom i poslao loptu u donji desni ugao gola Miše Dubljevića.

Završnih nekoliko minuta, inače, Željezničar je odradio sa igračem manje nakon što je direktan crveni karton, zbog grubog starta nad Viktorom Grbićem, zaradio Davor Rakić.

U narednom kolu Rudar Prijedor će biti gost Radnika, dok će Željezničar pred domaćom publikom odmjeriti snage sa Veležom.

Podrška Šošiću

Prije početka utakmice, igrači gostujućeg tima izašli su na teren sa dresom Madžida Šošića, koji je prije nekoliko dana teško povrijedio ligamente koljena te ga čeka duža pauza.







