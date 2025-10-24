Rudar Prijedor dočekuje Željezničar i nada se trijumfu: Mogli smo ih pobijediti i u Sarajevu

"Rudari" u subotu od 16 časova na svom stadionu igraju protiv Željezničara.
Rudar Prijedor u subotu u okviru 12. kola Premijer lige BiH ugostiće Željezničar od 16 časova.
"Rudari" su i u duelu sa sarajevskim rivalom na "Grbavici" pokazali da mogu parirati Sarajlijama, pa se trener Perica Ognjenović nada da bi sada mogli i do pobjede. U pomenutom duelu protiv "plavih" osvojili su bod, i to prvi u sezoni, a na ovom susretu Prijedorčani su bili i oštećeni za penal.
"U Sarajevu protiv Željezničara odigrali smo kvalitetnu utakmicu i osvojili značajan bod. Smatram da smo tada u pojedinim situacijama mogli doći i do sva tri boda, ali to je fudbal. Što se tiče izostanaka, imamo nekoliko igrača s manjim povredama, ali nemamo većih kadrovskih problema i ekipa je spremna", rekao je Ognjenović.
U timu Prijedorčana mnogo je novajlija, tim je i dalje u fazi "stvaranja", ali iz kola u kolo evidentan je napredak.
"Očekujem da iz utakmice u utakmicu budemo sve bolji, da stvaramo više prilika i da budemo konkretniji u završnici. Radimo na tome i vjerujem da će se naš trud uskoro odraziti i na rezultate", poručio je trener "rudara".
PREMIJER LIGA BIH - 12. KOLO:
Petak:
Sarajevo - Sloga (18.00)
Subota:
Rudar Prijedor - Željezničar (16.00)
Velež - Široki Brijeg (20.45)
Nedjelja:
Posušje - Radnik (15.30)
Ponedjeljak:
Zrinjski - Borac (18.00)
