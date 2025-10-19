logo
Novi poraz Rudara, Široki "minimalcem" prišao Želji!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Golom Matea Bašića stigao do pobjede na Pecari.

nk široki brijeg Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Fudbaleri Rudar Prijedora odigrali su još jednu dobru utakmicu, ali ponovo to nije donijelo konkretan rezultat i ekipa Perice ognjenovića upisala je novi poraz.

Široki Brijeg slavio je rezultatom 1:0 na Pecari, iako je Rudar u dobrom dijelu meča imao inicijativu i dobre prilike, mada je i pobjeda domaćih mogla biti ubjedljivija da su iskoristili svoje šanse, posebno u finišu meča.

Trenutak odluke desio se u 30. minutu kada je nakon centaršuta s lijeve strane odbrana Rudara prilično loše reagovala, kao i golman Dubljanić, a najbolje se snašao Mateo Bašić i sa nekoliko metara poslao loptu u mrežu.

Najbolju šansu Rudar je imao nešto prije odlaska na odmor kada se Galić obrukao u situaciji kada je praktično bio sam ispred golmana, ali je loptu sa ćoška peterca poslao pored gola.

Dobru priliku propustio je Mohedano, i to u samom finišu, u gužvi u šesnaestercu lopta je došla bukvalno na penal, ali ju je fudbaler Rudara poslao preko gola.

U međuvremenu je i Široki propustio priliku da sve riješi preko Delića koji je izbio ispred gola gostiju, a onda šutirao pored stative. Imao je prije toga i Jelavić dvije izglede šanse kada je bio neprecizan, tako da je Bašić ipak ostao junak Širokobriježana u nedjelju uveče.

Rudar je nakon šestog poraza u sezoni ostao u zoni ispadanja, dok se Široki Brijeg vratio na samo tri boda zaostatka za trećeplasiranim Željezničarom.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

NK Široki Brijeg FK Rudar Prijedor fudbal Premijer liga BiH

