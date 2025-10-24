Sloga umalo da pokvari slavlje: Sarajevo promašilo penal, pa pogodilo za trijumf u 89. minutu!

Sarajevo uz mnogo muke stiglo do pobjede protiv Sloge na 79. rođendan kluba.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbaleri Sarajeva i Sloge otvorili su 12. kolo Premijer lige BIH duelom na 79. godišnjicu bordo kluba, a malo je nedostajalo da Dobojlije pokvare rođendansko slavlje.

Ekipa Sloge, koja je slavila jesenas u prvom meču ove dvije ekipe, izdržala je pritisak domaćih, pa i preživjela jedanaesterac koji nije realizovao Karlo Butić, ali je ipak poklekla minut prije kraja utakmice.

Rezervista Nermin Mujkić odlično je skočio poslije kornera i pogodio za pobjedu Sarajeva 1:0, ukupno šestu nad Dobojlijama u njihovih 11 međusobnih okršaja.

Koliko je teško Sarajevo stiglo do ove pobjede govori i podatak da je ne računajući promašeni jedanaesterac prvi šut u okvir gola domaći tim uputio u 70. minutu.

Imala je ekipa Marija Cvitanovića posjed i incijativu, ali nije uspjevalo da probije odbranu Sloge, koja je čak prva zaprijetila već u četvrtom minutu, kada je Banić odbranio udarav Mandića.

Nešto kasnije vidjeli smo udarac Gulijašvilija preko gola, a onda i pokušaj beka Sloge Borisa Varge koji je završio takođe preko gola.

Već u narednom napadu Sarajeva Beganovića je u šesnaestercu oborio Jović, međutim, Karlo Butić umjesto preže pogodio je prečku i propala je najbolja prilika za vođstvo.

Zatresla se prečka vrlo brzo i na drugoj strani, bio je to odličan pokušaj Benjamina Tatara, a Banić je malo dirao loptu i ona se od prečke odbila u teren.

Narednih sat vremena viđena je velika borba na sredini terena, a jedine pravi prilike imali su Jović na jednoj i Mamas na drugoj strani. Jović je pokušao iz slobodnjaka sa 30 metara snažnim udarcem, Banić je nespretno reagovao želeći da hvata loptu, a ona se odbila od njegovih ruku i srećom po domaće završila iznad prečke.

Prvi udarac u okvir gola Sarajeva uputio je Mamas u 70. minutu, ali dobrom intervencijom Erić je to odbio u korner.

Mnogo borbe, pa i nervoze do samog kraja bilo je na Koševu, a onda je minut prije kraja domaći tim iz kornera preko rezerviste Mujkića stigao do tri velika boda.



