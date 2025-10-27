Sarajevo nazvalo omladinsku školu po malezijskom princu: "Važan korak u međunarodnom razvoju kluba"

Klub sa Koševa oglasio se saopštenjem.

Omladinska škola Fudbalskog kluba Sarajevo nosiće u narednom periodu ime "FK Sarajevo - Crown Prince Ismail Football Academy", u čast Tunku Makota Ismaila Idrisa Ibni Sultana Ibrahima, prestolonasljednika države Johor u Maleziji.

Kako je saopšteno iz kluba, ova odluka predstavlja novi korak u međunarodnom razvoju FK Sarajevo i dio je vizije većinskih investitora Vinsenta Tana i Ismira Mirvića, koji su u saradnji sa princom Ismailom napravili još jedan važan iskorak u modernizaciji i globalnom pozicioniranju kluba.

U klupskom saopštenju naglašava se da "FK Sarajevo - Crown Prince Ismail Football Academy" ima za cilj da dodatno unaprijedi dugu tradiciju FK Sarajevo u stvaranju vrhunskih fudbalera.

"Akademija će uvesti moderne trening metode, savremenu infrastrukturu i međunarodne programe razvoja, čime će se osigurati da mladi talenti dobiju uslove kakvi vladaju u vodećim evropskim centrima", navode sa Koševa.

Tunku Ismail, koji je 28. januara 2024. proglašen regentom Johora nakon što je njegov otac, sultan Ibrahim, postao kralj Malezije, poznat je kao veliki ljubitelj fudbala. Vlasnik je kluba Johor Darul Ta'zim, poznatog kao "Southern Tigers", koji dominira malezijskim fudbalom sa jedanaest uzastopnih titula u prvenstvu Malezije (2014–2025) i osvajanjem AFC Kupa 2015. godine.

