logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevo nazvalo omladinsku školu po malezijskom princu: "Važan korak u međunarodnom razvoju kluba"

Sarajevo nazvalo omladinsku školu po malezijskom princu: "Važan korak u međunarodnom razvoju kluba"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Klub sa Koševa oglasio se saopštenjem.

Sarajevo nazvalo omladinsku školu po malezijskom princu Izvor: Promo/FK Sarajevo

Omladinska škola Fudbalskog kluba Sarajevo nosiće u narednom periodu ime "FK Sarajevo - Crown Prince Ismail Football Academy", u čast Tunku Makota Ismaila Idrisa Ibni Sultana Ibrahima, prestolonasljednika države Johor u Maleziji.

Kako je saopšteno iz kluba, ova odluka predstavlja novi korak u međunarodnom razvoju FK Sarajevo i dio je vizije većinskih investitora Vinsenta Tana i Ismira Mirvića, koji su u saradnji sa princom Ismailom napravili još jedan važan iskorak u modernizaciji i globalnom pozicioniranju kluba.

U klupskom saopštenju naglašava se da "FK Sarajevo - Crown Prince Ismail Football Academy" ima za cilj da dodatno unaprijedi dugu tradiciju FK Sarajevo u stvaranju vrhunskih fudbalera.

"Akademija će uvesti moderne trening metode, savremenu infrastrukturu i međunarodne programe razvoja, čime će se osigurati da mladi talenti dobiju uslove kakvi vladaju u vodećim evropskim centrima", navode sa Koševa.

Tunku Ismail, koji je 28. januara 2024. proglašen regentom Johora nakon što je njegov otac, sultan Ibrahim, postao kralj Malezije, poznat je kao veliki ljubitelj fudbala. Vlasnik je kluba Johor Darul Ta'zim, poznatog kao "Southern Tigers", koji dominira malezijskim fudbalom sa jedanaest uzastopnih titula u prvenstvu Malezije (2014–2025) i osvajanjem AFC Kupa 2015. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sarajevo fudbal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC