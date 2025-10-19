Sukob navijača Željezničara i Sarajeva: 12 uhapšenih, troje teško povrijeđeno

Navijački obračun u blizini Sarajeva.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

U noći između subote i nedjelje dogodila se navijačka tuča nadomak Sarajeva. Prema riječima očevidaca, u sukobu su učestvovali navijači Sarajeva i Željezničara, objavio je Sport1. Podsjećamo, navijači Sarajeva su se sinoć sukobili i sa policijom u Bijeljini.

Nakon sinoćnjih nereda oglasio se i MUP KS te otkrio da se radi o navijačkim skupinama te da je 12 osoba uhapšeno, a poznato je i koliko navijača je povrijeđeno.

"Dana 18.10.2025. godine, oko 23.55 sati, Operativni centar je zaprimio prijavu da su u mjestu Bijambare, općina Ilijaš, tada nepoznate osobe napale, fizički i podesnim predmetima, kolonu vozila u kojima su bili pripadnici jedne navijačke skupine", naveli su iz MUP-a.

"Više policijskih patrola i timova je odmah upućeno na teren, gdje je utvrđeno da je više osoba povrijeđeno, da je pričinjena materijalna šteta na vozilima, a da su se izvršioci udaljili sa mjesta događaja. Operativnim radom na terenu, policijski službenici su na području Čevljanovića pronašli i pod kontrolu stavili više osoba koji su imali obilježja druge navijačke skupine", navodi se u saopštenju.

Slobode je lišeno 12 osoba zbog krivičnih djela "Nasilničko ponašanje", "Oštećenje tuđe stvari" i "Teška tjelesna povreda". Slobode su lišeni: D.Ć. (2004), T.G. (2002), A.E. (2002), A.A. (2005), S.G. (2006), M.B. (2006), V.Š. (2004), T.K. (2005), H.D. (1996), A.Z. (1984), S.Ć. (1996) i A.A. (1989).

Za tri osobe su konstatovane teške tjelesne povrede - jedna je zadržana na KCUS, a dvije osobe su zadobile lakše tjelesne povrede. Iz MUP-a su naveli da je oštećeno 15 automobila.