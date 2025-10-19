logo
Lazetić golčinom u 97. minutu digao navijače na noge: Milan ga otjerao za džabe, Marko prosuo magiju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Marko Lazetić je sjajno uspio da postigne pogodak za pobjedu Aberdina u 97. minutu.

Marko Lazetić pogodak Sent Miren Izvor: x/printscreen/@SerbFootyScout

Marko Lazetić je konačno zaigrao kako se od njega očekuje. Nekadašnji napadač Crvene zvezde je u 97. minutu meča Sent Mirena i Aberdina riješio duel Premijer lige Škotske i donio je pobjedu nekadašnjem šampionu od 1:0

Ušao je Lazetić sa klupe dvadesetak minuta prije kraja, a onda u bukvalno posljednjem napadu na meču napravio čudo. Dobio je loptu na strani, jedva je spriječio da izađe u gol-aut, a onda je jednim potezom izbacio svog čuvara iz igre. Zatim je dao sebi for, a onda je iz praktično mrtvog ugla pogodio. Pogledajte ovu majstoriju: 

Lazetić pokušava da spasi karijeru

Iako ima samo 21 godinu odavno znamo za Marka Lazetića. Momak iz fudbalske porodice zaigrao je za Crvenu zvezdu još 2020. godine, a onda je pozajmljen Grafičaru. Milan ga je primijetio i platio 5.000.000 evra, ali je odigrao samo jedan meč u Seriji A.

Slat je na pozajmice u austrijski Altah, holandsku Fortunu Sitard i TSC, ali je sveukupno dao dva gola i to u Superligi Srbije. Ovo mu je prvenac u dresu Aberdina koji ga je doveo iz Milana. Stigao je bez obeštećenja, ali uz obavezu da pri prodaju pola novca pripadne "rosonerima". 

Tagovi

fudbal Marko Lazetić

