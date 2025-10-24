logo
Sarajevo danas protiv Sloge slavi 79. rođendan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Fudbaleri Sarajeva će u duelu protiv dobojske Sloge proslaviti 79. rođendan u okviru 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

FK Sarajevo Izvor: Promo/FK Sarajevo

Na današnji dan, 24. oktobra 1946. godine, osnovan je jedan od najvećih klubova u BiH - FK Sarajevo.

"Bordo" klub je nastao spajanjem tadašnjeg FK Udarnik i OFK Sloboda i 24. oktobra 1946. godine osnovano je Sportsko društvo Torpedo, koje će godinu dana kasnije promijeniti ime u Sarajevo. Zvanično je u Fudbalski savez Kantona Sarajevo pod ovim imenom upisan 1949. godine.

Prvu titulu prvaka Jugoslavije Sarajevo osvaja u sezoni 1966/67, a nakon toga još jednu u sezoni 1984/1985. Tim sa "Koševa" je osvojio i pet titula prvaka Bosne i Hercegovine 1998/1999, 2006/07, 2014/15, 2018/19 i posljednja 2019/20 uz osam trofeja u Kupu BiH.

Upravo na 79. rođendan izabranici Marija Cvitanovića će ugostiti Dobojlije od 18 časova na stadionu "Asim Ferhatović- Hase".

 (MONDO)

Tagovi

FK Sarajevo FK Sloga fudbal Premijer liga BiH

