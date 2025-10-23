logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Sloge Marko Maksimović uoči gostovanja u Sarajevu: Da se s "Koševa" vratimo neporaženi

Trener Sloge Marko Maksimović uoči gostovanja u Sarajevu: Da se s "Koševa" vratimo neporaženi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Šef struke Sloge Marko Maksimović, koji je debitovao na klupi Dobojlija protiv Zrinjskog, optimista je pred meč protiv Sarajeva u petak na "Koševu".

Marko Maksimović Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga u petak od 18 časova gostuje ekipi Sarajeva, čiji je trener Mario Cvitanović najavio meč 12. kola, a njegov kolega Marko Maksimović se putem Fejsbuk stranice kluba obratio javnosti.

"Imamo još jedan težak ispit poslije veoma kvalitetne utakmice protiv Zrinjskog (0:1). Bili smo ravnopravan rival, imali smo prilike, ali nismo bili precizni. Ta utakmica nam daje razloga za optimizam i pokazuje da možemo odigrati dobar meč i u Sarajevu", rekao je Maksimović.

Banjalučki stručnjak je svjestan snage protivnika, posebno nakon što je "bordo" fudbaleri u posljednjem kolu pokazali karakter, dva puta su gubili od Radnika u Bijeljini, ali su uspjeli da osvoje bod (2:2).

"Sarajevo je u posljednja dva meča pokazalo kvalitet i sigurno će biti motivisano za pobjedu. Međutim, i mi imamo svoju računicu. Pokušaćemo sve da se s 'Koševa' vratimo neporaženi", dodao je trener Sloge.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sloga Doboj Marko Maksimović fudbal FK Sarajevo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC