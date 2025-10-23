Trener Sloge Marko Maksimović uoči gostovanja u Sarajevu: Da se s "Koševa" vratimo neporaženi

Šef struke Sloge Marko Maksimović, koji je debitovao na klupi Dobojlija protiv Zrinjskog, optimista je pred meč protiv Sarajeva u petak na "Koševu".

Dobojska Sloga u petak od 18 časova gostuje ekipi Sarajeva, čiji je trener Mario Cvitanović najavio meč 12. kola, a njegov kolega Marko Maksimović se putem Fejsbuk stranice kluba obratio javnosti.

"Imamo još jedan težak ispit poslije veoma kvalitetne utakmice protiv Zrinjskog (0:1). Bili smo ravnopravan rival, imali smo prilike, ali nismo bili precizni. Ta utakmica nam daje razloga za optimizam i pokazuje da možemo odigrati dobar meč i u Sarajevu", rekao je Maksimović.

Banjalučki stručnjak je svjestan snage protivnika, posebno nakon što je "bordo" fudbaleri u posljednjem kolu pokazali karakter, dva puta su gubili od Radnika u Bijeljini, ali su uspjeli da osvoje bod (2:2).

"Sarajevo je u posljednja dva meča pokazalo kvalitet i sigurno će biti motivisano za pobjedu. Međutim, i mi imamo svoju računicu. Pokušaćemo sve da se s 'Koševa' vratimo neporaženi", dodao je trener Sloge.

