Mario Cvitanović pred dobojsku Slogu: Interesuje me samo Sarajevo, naš stav, energija i igra

Trener Sarajeva Marijo Cvitanović najavio je utakmicu protiv Sloge iz Doboja, koja se igra u petak od 18.00 na stadionu "Koševo".

Mario Cvitanović pred Fk Sarajevo FK Sloga Izvor: Screenshot

Izrazivši zadovoljstvo velikim interesovanjem javnosti i prisustvom medija, Cvitanović je istakao značaj podrške navijača i obavezu koju "bordo" klub nosi zbog svoje tradicije.

"Drago mi je vidjeti toliko novinara na konferenciji, to pokazuje koliko je Sarajevo važno javnosti. To je obaveza za nas da damo sve od sebe", rekao je Cvitanović.

Govoreći o pripremama za duel protiv Sloge, Cvitanović je otkrio da je tim detaljno analizirao protivnika, svjestan promjene trenera u dobojskom klubu (Marko Maksimović umjesto Vuleta Trivunovića, prim.aut) i mogućih taktičkih promjena.

"Znamo njihove dobre i manje dobre strane, ali fokus je na nama. Želim da radimo ono što vježbamo na treninzima. Atmosfera u ekipi je odlična, nestrpljivo čekamo utakmicu", poručio je trener, koji je po dolasku na "Koševo" zabilježio dva remija i još čeka na prvu pobjedu.

Cvitanović je na kraju pozvao navijače da podrže tim na "Koševu", naglašavajući da će Sarajevo nastojati predstaviti klub na način koji odgovara njegovoj tradiciji i istoriji.

"Mene interesuje samo Sarajevo - naš stav, naša energija, naša igra", poručio je Cvitanović, uz jasnu poruku da su greške iz prošlosti analizirane, ali da je fokus na budućnosti i kontinuiranom napretku ekipe.

(MONDO)

Tagovi

FK Sarajevo FK Sloga Doboj fudbal Premijer liga BiH

