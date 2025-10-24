logo
Njemački navijači protiv Zrinjskog istakli transparent: "Uništiti ustaše - živjeli partizani"

Njemački navijači protiv Zrinjskog istakli transparent: "Uništiti ustaše - živjeli partizani"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Zrinjski je minimalno poražen u Majncu u drugom kolu Konferencijske lige (1:0) u kojem je sat vremena igrao bez isključenog Igora Savića.

Njemački navijači protiv Zrinjskog istakli transparent: "Uništiti ustaše - živjeli partizani" Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Trener Zrinjskog Igor Štimac bio je zadovoljan izdanjem svog tima uprkos porazu, a mostarski portal "Bljesak" objavio je i jednu zanimljivost sa "Meva arene".

Tribine su bili gotovo ispunjene do posljednjeg mjesta, a navijači Majnca su istakli i jednu interesantnu parolu: "Smash (uništiti) ustaše - živjeli partizani".

Gol odluke na meču postigao je Nelson Vajper u 24. minutu.

Prije samo nekoliko nedjelja, trener mostarskog tima Igor Štimac objavljivao je kontroverzne tekstove na svom profilu. U okviru statusa na društvenoj mreži Fejsbuk, Štimac je pričao o političkim temama širom svijeta, a svoje izlaganje završio je ustaškim pozdravom "Za dom spremni", što je izazvalo bijes u cijelom regionu.

Priča je dobila i nastavak, pošto je Štimac prokomentarisao svoju objavu i djelovalo je da u njoj ne vidi ništa sporno. Ubrzo je pokrenut postupak protiv njega i tek treba da vidimo kakvu će kaznu dobiti hrvatski stručnjak od strane Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zbog ovakvog postupka.

(MONDO)

