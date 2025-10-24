Trener Zrinjskog zadovoljan uprkos porazu u Majncu: Bitno da nema povreda pred Borac

Igor Štimac bio je zadovoljan zbog borbenosti Zrinjskog uprkos porazu u Majncu u drugom kolu Konferencijske lige.

"Plemići" su sat vremena igrali sa igračem manje nakon isključenja Igora Savića, ali su uspjeli da pariraju njemačkom Majncu u većem dijelu utakmice.

"Bila je dobra utakmica. Mislim da smo bili dobri i dobro parirali u većem dijelu utakmice, čak i bolje s igračem manje nego u prvom poluvremenu gdje su nas po lijevoj strani izigrali u nekoliko navrata", izjavio je Štimac.

Trener Mostaraca je posebno pohvalio požrtvovnost i čvrstinu nakon što su ostali s igračem manje zbog opravdanog crvenog kartona.

"Dva bloka su čvrsto stajala u drugom poluvremenu. Puno drugih ekipa bi palo i raspalo se u ovakvom intenzitetu koji nametne Majnc s igračem više, ali to je kvalitet Zrinjskog danas – postojanost, čvrstina i otpornost", dodao je hrvatski stručnjak.

Štimac je istakao i vrhunsku atmosferu na stadionu, nazvavši gostovanje u Njemačkoj nagradom za dugogodišnji trud njegovih igrača. Iako naravno rezultatom ne može da bude zadovoljan, ipak se Zrinjski u Mostar vraća zadovoljan.

"Zadovoljni se vraćamo kući. Bitno je da nema povreda, moramo da mislimo i na važan derbi meč u ponedjeljak protiv Borca iz Banjaluke", zaključio je Štimac.

