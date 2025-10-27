logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac u Mostaru protiv Zrinjskog: Gosti se više gostili na posljednjih 10 utakmica u Banjaluci ili Mostaru

Borac u Mostaru protiv Zrinjskog: Gosti se više gostili na posljednjih 10 utakmica u Banjaluci ili Mostaru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Vjerovali ili ne, na posljednjih 10 utakmica između Zrinjskog i Borca, bez obzira da li je igrano u Banjaluci ili Mostaru, više razloga za slavlje imali su gosti.

HŠK Zrinjski dočekuje FK Borac - statistika u posljednjih 10 utakmica Izvor: FK Borac

Uoči večerašnjeg derbija 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine na stadionu "Pod Bijelim brijegom", gdje će snage odmjeriti Zrinjski i Borac, iskočio je jedan veoma interesantan podatak.

Na posljednjih 10 međusobnih mečeva Mostaraca i Banjalučana, vjerovali ili ne, najčešče su se radovali gostujući fudbaleri.

Četiri puta na banjalučkom Gradskom stadionu slavili su "plemići", dva puta su u Mostaru pobijedili crveno-plavi, a ti utakmice su okončane neriješenim rezultatom. Samo jednom, domaćin je zabilježio pobjedu i to Zrinjski u novembru 2022. godine.

Tada je pogotkom Hrvoja Barišića osvojio sva tri boda protiv banjalučke ekipe.

Interesantno, prethodne sezone minimalne trijumfe osigurao je Fran Topić u Banjaluci za Zrinjski (0:1), dok je Đorđe Despotović pogodio za pobjedu Borca u Mostaru (0:1).

Od ovih 10 utakmica, samo dvije su završene sa tri pogotka, jedna sa dva gola, a sve ostale sa samo jednim ili nijednim udarcem koji je završio u mreži.

Od 18.00 časova večeras, vjerujemo da će takođe biti dosta tvrdo s obzirom da je ulog ogroman: Borac bi eventualnom pobjedom pobjegao Zrinjskom na sedam bodova razlike i praktično osigurao jesenju titulu, dok bi se trijumfom Mostarci u potpunosti vratili u trku za šampionski trofej.

Utakmicu su najavili treneri Vinko Marinović i Igor Štimac, sudiće je sarajevski arbitar Irfan Peljto, a direktan prenos je na TV Arena Sport.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski FK Borac fudbal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC