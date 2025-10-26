Tim sa "Mokrog Doca" ostvario je prvu pobjedu u Premijer ligi BiH još od 30. avgusta.

Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Posušje je nakon skoro dva mjeseca osjetilo slast pobjede u Premijer ligi BiH.

Nakon 30. avgusta i gostujućeg trijumfa nad Veležom (0:1), tim sa Mokrog Doca ostvario je četiri poraza i remi. Našao se u zoni ispadanja, što je rezultiralo i rokadom na trenerskoj poziciji, međutim neslavna serija prekinuta je ove nedjelje.

Izabranici novoimenovanog stratega Posušaka Darija Bašića deklasirali su ekipu Radnika rezultatom 4:0 i posljednju poziciju na tabeli prepustili Rudar Prijedoru.

Prva dva pogotka u današnjem duelu postigao je bivši igrač splitskog Hajduka Mario Čuić, u roku od devet minuta.

Mreža premijerligaša iz Bijeljine prvi put se zatresla u 20. minutu. Andrija Marković je u svom šesnaestercu napravio prekršaj nad Čuićem, koji je izveo odgovornost za izvođenje penala.

Vidi opis Posušje slavilo nakon dva mjeseca! Debakl Radnika u Hercegovini, bivši igrač Hajduka dvostruki strijelac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/HŠK Posušje Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Facebook/HŠK Posušje Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Facebook/HŠK Posušje Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Facebook/HŠK Posušje Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Facebook/HŠK Posušje Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Facebook/HŠK Posušje Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Facebook/HŠK Posušje Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Facebook/HŠK Posušje Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Facebook/HŠK Posušje Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Facebook/HŠK Posušje Br. slika: 10 10 / 10

Golman Radnika Nikola Lakić odbranio je taj udarac, ali se lopta odbila do Čuića koji nije propustio priliku da iz "popravnog" pokušaja dovede svoj tim do prednosti.

Devet minuta kasnije, sudija Aleksandar Njegomirović ponovo je pokazao na bijelu tačku u korist Posušja. Zvonimir Begić je uputio loptu ka Leonu Krekoviću, kojeg je faulirala "jedinica" Radnika. Ovog puta, Čuić je bio siguran egzekutor.

Na listi strijelaca se, u 59. minutu, našao i Mate Lasić. Korner je tada sa desne strane izveo Slaviša Radović, a defanzivac Posušaka udarcem glavom sa pet metara "zakucao" loptu u mrežu.

Posljednji, četvrti udarac gostima Posušje je zadalo osam minuta nakon toga. Sve je sam uradio Leon Kreković, ušao u šesnaesterac Radnika i potom preciznim udarcem krunisao odličnu solo-akciju.

U sljedećem, 13. kolu, Posušje će ponovo igrati pred domaćom publikom. U Hercegovinu dolazi Sarajevo, dok će Radnik dočekati "fenjeraša" Rudar Prijedor.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)