Ko je Ratko Čakarević kog je Ostoja prozvao? "Prave nam probleme i spinuju šta se desilo"

Ostoja Mijailović optužio je dvojicu da stoje iza "teorija zavjere" o ostavci Željka Obradovića. Jedan od njih je i Ratko Čakarević, bivši član Upravnog odbora Partizana.

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović ispričao je sinoć u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" svoju verziju događaja o ostavci Željka Obradovića, istakavši da je prethodnih dana u srpskoj javnosti bilo i mnoštvo netačnih informacija. Prema njegovim riječima, cilj je bio da se našteti klubu, a istakao je da iza svega stoje dva čovjeka.

Jednog nije želio da imenuje iz nepoznatih razloga, dok je Mijailović istakao da je drugi Ratko Čakarević.

"Taj skup ispred Arene se dogodio jer su očekivali da se Željko pojavi na treningu. Ratko Čakarević, čovjek koji je skidao pločice sa trofeja Kupa Koraća, pokušava da nam pravi probleme tako što sa pojedinim medijima spinuje šta se dešavalo na sastancima", ispričao je Mijailović.

"Nema problema unutar kluba, samo spolja. Drugu osobu koja spinuje neću da spomenem iz privatnih razloga. Ljudi su sinoć kod Arene došli na miran protest, a onda su neki momci počeli da razbijaju stakla. Njih su angažovali pomenuti ljudi. I sve ćemo ih tužiti. Čakarević lovi u mutnom, ali neće na tome ostati. Za četiri i po godine, između mene i Obradovića nikada nije postojao sukob", naglasio je predsjednik KK Partizan koji je i u nastavku emisije više puta spomenuo istog čovjeka, optuživši ga da želi da skloni i njega iz kluba.

Ratko Čakarević je srpski biznismen iz jedne kompanije iz Lučana, a koji je ranije bio član Upravnog odbora KK Partizan. Bilo je to po dolasku Nikole Pekovića u klub 2015. godine, nakon odlaska Predraga Danilovića. Zajedno sa njima na funkciju je izabran i Mića Berić (potpredsjednik kluba), a tu su bili i Sanja Lubardić, Mauricio Valja, Milan Iskrin, Pero Šaranović, Ilija Dražić, Vladimir Vrbaški, Boško Janković, Velibor Jojić, Ivan Trifunović i Petar Grubor.

Dvije godine kasnije je Nikola Peković podnio ostavku na funkciju prvog čovheka kluba, a preuzeo je sve kada je situacija bila alarmantna. Ipak, nije uspio, pa je tako na njegovo mjesto došao upravo Ostoja Mijailović, koji je promijenio čitav Upravni odbor, pa tako Čakarević nije više bio dio Partizana.

