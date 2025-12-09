"Uz dužno poštovanje, to može samo on": Šuškalo se da se Žoc sa njim sastao prije otkaza, ovim je sve rekao

Legendarni košarkaš Dimitris Dijamantidis govorio je o nekadašnjem učitelju Željku Obradoviću.

Izvor: MN PRESS

Ostavka Željka Obradovića u Partizanu je i dalje glavna tema u evropskoj košarci. Sada se oglasio i njegov nekadašnji igrač Dimitris Dijamantidis koji se navodno sastao u Atini sa Željkom nakon poraza od Panatainaikosa i prije konačne odluke da napusti crno-bijele. Njih dvojica su ostvarili velike stvari u Panatinaikosu i dan danas imaju jako dobar odnos.

Dijamantidis je upravo zbog Obradović uspio da se vine u visine i postane jedna od najvećih košarkaških legendi evropske košarke. "Mnogo volim Obradovića, i ono što smo vidjeli i šta se dešavalo prije i poslije... on je jedini čovjek koji ovo može da ostvari. Uz dužno poštovanje prema svim trenerima, on je jedini koji to može da postigne, ovu vrstu ljubavi i ovu vrstu prihvatanja", kaže Grk.

Za Dijamantidisa nije iznenađenje što je ostavka najtrofejnijeg evropsko g trenera izazvala veliki revolt kod navijača. "Naravno, on je ovo zaslužio i zaslužuje to".

Još jedna legenda Jorgos Printezis se ne slaže da je vrijeme Željka Obradovića i Etorea Mesine prošlo.

"Čuli smo neke priče da je košarka prošla pored njih, da nemaju iste ideje... to nikako ne važi. Ne samo za Žoca, već i za druge trenere koji su možda stariji. Kažu da ne mogu da prate trenutnu košarku, ali to nije istina. A dokaz je, slažem se sa Dimitrisom, čak i nakon lošeg početka sezone, navijači su željeli da uprava dozvoli Obradoviću da ponovo izgradi tim od nule, čak i ako se stvari ne promijene. On je trener koga mnogo cijenim i poštujem, ali nažalost, u timu, otpuštanje trenera je najlakša promjena u timu", kaže legendarni as.