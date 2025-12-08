Jeftiniji Tesla Model 3 za kupce u Evropi: Mask želi da popravi štetu zbog skandala

Tesla pokušava da povrati povjerenje evropskih kupaca lansiranjem jeftinijeg Modela 3, dok prodaja pada zbog Maskovih političkih skandala i sve jače konkurencije.

Izvor: Shuterrstock

Tesla je u Evropi lansirala jeftiniju verziju svog Modela 3 u pokušaju da oživi prodaju nakon negativnih reakcija na angažman Elona Maska u saradnji sa Donaldom Trampom i usporene potražnje za električnim vozilima.

Mask, izvršni direktor kompanije, tvrdi da će jeftinija opcija, koja je u SAD puštena u prodaju u oktobru, ponovo podstaći tražnju jer će biti privlačna širem krugu kupaca.

Novi Model 3 Standard se prodaje po cijeni od 37.970 evra u Njemačkoj. Na njemačkom veb-sajtu, drugi najjeftiniji Model 3, koji se naziva "premijum", košta 45.970 evra. Tesla je predstavila Standard varijantu Modela 3 u SAD u oktobru, gdje se trenutno prodaje za 36.990 dolara.

Ovaj potez dolazi nakon uvođenja jeftinije verzije Modela Y, najprodavanijeg Teslinog SUV-a, u Evropi i SAD.

Jeftinije verzije Modela 3 i Modela Y imaju manje premijum detalja i funkcija u odnosu na skuplje modele, ali i dalje nude mogućnost vožnje od 480 kilometara.

Prodaja Tesle u Evropi značajno je oslabila, dok se kompanija suočava sa sve snažnijom konkurencijom kineskog BYD-a, koji je ove godine prvi put nadmašio američkog proizvođača električnih automobila na evropskom tržištu.

Prodaju u EU dodatno je pogodio bojkot kupaca zbog Maskove podrške Trampovoj izbornoj kampanji i njegovog kratkog angažmana u administraciji američkog predsjednika. U ulozi šefa "odjeljenja za efikasnost vlade" (Doge), milijarder iz tehnološkog sektora predvodio je velika otpuštanja, ali je u maju napustio funkciju nakon sukoba sa Trampom oko "velikog, prelijepog" paketa poreskih i budžetskih mjera.

Mask je odbio dio kupaca i drugim političkim potezima, uključujući gest koji je izgledao kao nacistički pozdrav na Trampovom postizbornom mitingu, otvorenu podršku njemačkoj krajnje desničarskoj partiji AfD i optužbe na račun Keira Starmera i drugih visokih britanskih političara da prikrivaju skandal oko zlostavljačkih bandi.

Novi porezi na električne automobile uvedeni u prošlomjesečnom britanskom budžetu mogli bi dodatno da oslabe potražnju, upozoravaju kritičari. Prodaja električnih vozila u Velikoj Britaniji u novembru je porasla najsporijim tempom u posljednje dvije godine, svega 3,6%, prema podacima Udruženja proizvođača i trgovaca automobilima (SMMT).

"Ovo treba shvatiti kao upozorenje da se kontinuirani rast potražnje za električnim vozilima ne može podrazumijevati", rekao je Majk Hous, izvršni direktor SMMT-a. "Treba da koristimo svaku priliku da podstaknemo vozače da pređu na električna vozila, a ne da ih kažnjavamo zbog toga".

(EUpravo zato/Gardijan)