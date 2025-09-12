Hrvat oborio nestvarni rekord Nikole Karabatića: U stopu ga prati Mirsad Terzić

Mirko Alilović je oborio nevjerovatni rekord Nikole Karabatića i sada je igrač sa najviše sezone u istoriji Lige šampiona. U stopu ga prati Mirsad Terzić.
Ispisana je istorija rukometne Lige šampiona, pošto je nastupom za Vislu iz Plocka Mirko Alilović posao rekorder ovog takmičenja. Njegov tim je pobijedio Pik Seged na gostovanju 34:33, a nastupom na ovom meču iskusni hrvatski golman upisao je 23. sezonu u Ligi šampiona.
Do sada je rekord sa 22 sezone u najelitnijem takmičenju držao Nikola Karabatić. Prvo ga je prošle sezone Alilović stigao, a sada je pobjedom nad Segedom uspio da ga prestigne.
Drugi Hrvat na ovom meču Mario Šoštarić je bio najefikasniji sa 9 golova kod poraženih, dok je pobjedu Poljacima donio Melvin Ričardson sa 12 pogodaka. Mirko Alilović je ove sezone rezerva Tobjernu Bergerudu i iako je branio na ovom meču nije upisao nijednu odbranu.
Njegov kolega iz tima Mirsad Terzić je ovim duelom upisao 21. sezonu u Ligi šampona kao defanzivni specijalac bez premca, a 20 sezona ima legendarni ruski krilni rukometaš Timur Dibirov koji je nedavno završio karijeru.
Mirko Alilović ima 39 godina, a karijeru je počeo u rodnom Ljubuškom. Branio je pet godina za Izviđač, a onda je prešao u Ademar Leon. Tu je bio pet godina, a nakon sezone u Celju prešao je u Vesprem, Igrao je pet godina u Pik Segedu, a od 2023. je u Visli. Dva puta je bio finalista, jednom polufinalista EHF Lige šampiona.
Poslije samo četiri nastupa za selekciju Bosne i Hercegovine obukao je dres Hrvatske i branio na 164 meča od 2008. do 2022. godine. Sa reprezentacijom ima bronzu na Olimpijskim igrama, srebro i bronzu na Svjetskom prvenstvu i dva srebra i dvije bronze na Evropskom prvenstvu.