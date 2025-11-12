Sloga pobijedila Konjuh za saigrača u komi: "Nije bilo humano igrati dok se bori za život"

Igrači su u teškim momentima sa osjećajem tuge, neizvjesnosti i saosjećanjem, odnosno brigom za svog saigrača izašli na teren, odigrali utakmicu i pobijedili za Rašu", poručeno je iz dobojskog kluba.

Izvor: Facebook/MRK Sloga Doboj

U duboko emotivnoj atmosferi, rukometaši Sloge iz Doboja ostvarili su važnu pobjedu u četvrtom kolu Premijer lige BiH protiv Konjuha iz Živinica - 30:29 (14:13), samo nekoliko dana nakon teške saobraćajne nesreće njihovog saigrača Radomira Stojanovića, koji se i dalje nalazi u komi i bori za život.

Klub je odmah nakon nesreće uputio zvaničan dopis Rukometnom klubu Konjuh i komesaru takmičenja Aleksandru Vrhovcu sa zahtjevom za odgađanje utakmice. Stojanović je pretrpio višestruke prelome kostiju, povrede unutrašnjih organa opasne po život i hitno je operisan.

"U trenucima slanja dopisa Radomir se nalazio u komi, izvršena je operacija zbog povreda opasnih po život, povreda unutrašnjih organa i više preloma kostiju. U tim uslovima nije bilo humano da se utakmica igra dok se naš igrač bori za život", navodi se u saopštenju RK Sloga Doboj.

Pošto odgovor na zahtjev nije stigao, uprava kluba je povukla dopis i odlučila da se meč odigra u planiranom terminu, odnosno sinoć.

Igrači su, uprkos svemu izašli na teren i slavili trijumf, koji su posvetili Stojanoviću.

"Igrači su u teškim momentima sa osjećajem tuge, neizvjesnosti i saosjećanjem, odnosno brigom za svog saigrača izašli na teren, odigrali utakmicu i pobijedili za Rašu", poručeno je iz dobojskog kluba.

Na kraju saopštenja, Sloga je poslala dirljivu poruku povrijeđenom rukometašu:"Rašo, uz tebe smo, pobijedili smo protivnika na terenu, a vjerujemo da ćeš i ti pobijediti, oporaviti se i ponovo sa nama igrati i radovati se novim pobjedama".

Najefikasniji u dobojskom timu bili su Todor Milisavljević sa devet golova, pogodak manje zabilježio je Dario Đenadija, dok je veliki doprinos trijumfu dao i kapiten Sloge Dušan Miličević sa šest. U taboru ekipe iz Živinica, prva imena bili su Damir Halilković sa šest i Nermin Smajić i Sead Dautović sa po golom manje.



(MONDO)