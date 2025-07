"To mi ne liči na Gorana": Kurijer žestoko kritikovao Ivaniševića zbog izjave o Cicipasu!

Džim Kurijer otvoreno je kritikovao Gorana Ivaniševića. Zasmetala mu je izjava hrvatskog stručnjaka o nespremnosti Stefanosa Cicipasa.

Stefanos Cicipas angažovao je Gorana Ivaniševića kao trenera i odmah je dobio lekciju za pamćenje. Hrvatski stručnjak je pred kamerama žestoko kritikovao grčkog igrača i priznao da nikada nije vidio nespremnijeg tenisera i da je on u ovim godinama i sa svim problemima sa koljenom spremniji od njega. O tome se priča u svijetu tenisa, pa je tako Džim Kurijer otvoreno kritikovao Gorana.

"Više puta sam se pitao da li je to neka šala, ne čujete takve stvari od trenera. Iako je Goran osoba koja kaže istinu u lice, očekujete da treneri budu malo pažljiviji. Kada malo dublje analizirate, vidite da je pričao o fizičkom stanju, posebno o problemu sa leđima. Rekao je da je on u boljoj fizičkoj formi. Ne pričam hrvatski, volio bih da čujem ton koji je koristio, mnogo bi nam to pomoglo. Ako si Cicipas i slušaš našu emisiju, pomislio bi šta je ovo dođavola", rekao je Kurijer i podsjetio da je Cicipas predao meč na Vimbldonu zbog povrede leđa.

"Nešto mi se ne sviđa, možda griješim, možda je rekao to i možda je mislio. Znam Gorana dosta dugo, imam njegov broj, poslaću mu poruku, samo prestani da vičeš na mene. Ne liči ovo na njega, pametniji je", izgovorio je Kurijer.

"Ma, neće oni raditi zajedno"

Izjava Ivaniševića bila je glavna tema u studiju, pa je tako svoj stav o tome iznijela i Lindzi Devenport.

"Kada sam čula, rekla sam da oni neće više raditi zajedno. Komplikovano je raditi sa Cicipasom koga su trenirali roditelji u većem dijelu karijere. Priča se da je raskinuo sa Badosom, ne znamo da li je to istina. Mnogo stvari se tamo događa, Goran je ušao u komplikovanu situaciju već ranije tokom godine sa Ribakinom i pažljivo je birao riječi kada je odlazio. Sada je bio mnogo otvoreniji", poručila je Devenport.

Šta je Ivanišević rekao?

Riječi nekadašnjeg trenera Novaka Đokovića privukle su veliku pažnju. Šta je tačno rekao?

"Jednostavno je i nije jednostavno, pričao sam sa njim više puta. Ako uspije da riješi neke stvari van tenisa onda ima šanse da se vrati tamo gdje mu je mjesto, predobar je igrač da bi bio van top 10, ako to ne uspije, onda nema nikakve šanse. Moje zaduženje je da uradim neke tehničke stvari na terenu, to je najlakše popraviti. Hoće li uspjeti, želim mu da uspije, bio tu ja ili ne. On želi, ali ne radi ništa. Sve 'hoću, hoću', ali taj pomak ne vidim. Mora da riješi leđa. Šokirao sam se, nikada nisam vidio nespremnijeg igrača u životu. Ja sa ovim koljenom sam troduplo spremniji id njega. Ne znam šta je radio godinu dana, ali ovo je baš loše", zaključio je Ivanišević u razgovoru za "Sport klub".

