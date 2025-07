"Vratili su se neki duhovi iz prošlosti": Otkriveno zašto je raskinuo najpoznatiji teniski par

Pojavile su se prve informacije o tome zašto su raskinuli Stefanos Cicipas i Paola Badosa, i to poslije ispadanja na startu Vimbldona.

Izvor: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Paula Badosa i Stefanos Cicipas izgubili su u prvom kolu Vimbldona i onda su raskinuli. Najpoznatiji teniski par riješio je da stavi tačku na svoju romansu i to pravo niotkuda. Samo nekoliko mjeseci ranije otvoreno su i pred kamerama pričali o svadbi i o tome gdje bi mogli da je prave.

Šta se dogodilo i šta su razlozi raskida? O tome je magazin "Helo" u svojoj španskoj verziji pisao. Navodno nije u pitanju jedan detalj niti nešto što je dovelo do "eksplozije", već su i jedno i drugo navodno shvatili da je vrijeme da nastave svojim putem i sve to imalo je veze i sa lošim rezultatima u posljednje vrijeme i sa povredama koje ih muče i utiču na tenis.

"Izbori bliski, sada već bivšem paru, potvrdili su nam da više nisu zajedno. Oboje su ispali u prvom kolu turnira u Londonu i sve je tada završeno. I jedno i drugo imali su loše profesionalne rezultate i sve to je imalo uticaj i na njihovu vezu. Godinu su započeli veoma dobro i onda je sve krenulo nizbrdo. Nije bilo nikakvog miješanja od strane neke treće strane ili uticaja porodica, kao što se možda spekuliše", navodi se u tekstu.

Nije prvi put da se ovo dešava, već jednom su njih dvoje raskidali, pa su se mirili i nastavljali romansu. Da li će tako biti i ovog puta, samo oni znaju.

"Izvori su nam rekli da su se oni borili za svoju vezu, ali na kraju nije moglo dalje. Vratili su se neki duhovi iz prošlosti, trag su ostavile i povrede koje su oboje doživjeli. Riješili su da nastave svojim putem i kao odrasle osobe koje su se voljele. Odluku je donijelo dvoje ljudi na zreo način", stoji u tekstu.

Cicipasa čeka Hrvatska

Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT /Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Šta čeka njih dvoje sada? Dobra vijest, donekle bar, je što poslije Vimbldona postoji manja pauza pred US open i velika je vjerovatnoća da će i jedno i drugo da uzmu malo vremena za odmor i za oporavak od povreda i svih problema.

Ali, tu postoji jedan problem. Cicipas, koji je zbog povrede leđa predao meč na startu Vimbldona, rekao je da će da igra na turniru u Umagu (Hrvatska). Njegov novi trener Goran Ivanišević želi da ga vidi tamo i on želi da igra. Turnir se igra od 20. do 26. jula i ostaje da se vidi da li će stići da se oporavi do tada.