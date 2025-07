"Novak Đoković, a mi smo odmah iza njega": Cicipas ispao smiješan kad se proglasio za nasljednika najvećeg ikad

Stefanos Cicipas je prije četiri godine mislio da je nasljednik Novaka Đokovića, a danas mu se navijači smiju zbog te izjave jer nije ni blizu svjetskog vrha.

Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković stigao je na veliku pozornicu nakon Rodžera Federera i Rafaela Nadala, ali je vrlo brzo postalo jasno da ćemo dobiti najbolju eru u istoriji tenisa. Protiv dvojice najvećih rivala Novak je uspio da se izbori za brojne teniske rekorde, a koliko je bolji od nasljednika jasno je iz izjave Stefanosa Cicipasa od prije četiri godine.

Grčki teniser je nakon US opena 2021. godine dao opširan intervju u kojem je govorio o svojoj karijeri, najavljujući novu eru svjetskog tenisa. Danas je mnogima smiješno sve što je pričao, a ima i onih koji na društvenim mrežama vrijeđaju Stefanosa Cicipasa koji je sebe najavio kao jednog od Đokovićevih nasljednika!

"Trenutno, postoji samo jedan veliki igrač: Novak Đoković. On je i dalje najbolji na svijetu. Danil Medvedev, Saša Zverev i ja smo odmah iza njega. Mi možemo da budemo 'Velika trojka' sljedeće generacije svjetskog tenisa", rekao je Stefanos Cicipas za "Bild" u novembru 2021. godine, nakon što je Medvedev osvojio US open.

Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Četiri godine kasnije Medvedev, Zverev i Cicipas nisu uspjeli da osvoje nijednu grend slem titulu, a samo je ruski teniser uspio da se domogne prvog mjesta na ATP listi. Sa druge strane, u 2025. godine sva trojica bilježe katastrofalne rezultate i generacija kojoj pripadaju Janik Siner i Karlos Alkaraz daleko ih je nadmašila. To pokazuju i rezultati sa ovogodišnjeg Vimbldona.

Kao treći nosilac na Vimbldonu Saša Zverev je u prvoj rundi poražen od Artura Rinderkneša, deveti nosilac Danil Medvedev izgubio je u četiri seta od Benžamana Bonzija, dok je 24. nosilac Stefanos Cicipas predao Valentinu Rojeu nakon dva izgubljena seta i tek pet osvojenih gemova. Sva trojica će ostatak turnira ispratiti putem televizora.

Kako Đoković igra nakon Cicipasovih riječi?

Novak Đoković je 2021. godine osvojio Australijan open, Rolan Garos i Vimbldon, a na US openu je imao priliku da kompletira sva četiri najveća turnira. Nažalost, poražen je od Danila Medvedeva u finalu, što su mnogo shvatili kao trenutak za smjenu generacija. Ipak, najbolji svih vremena ostao je prisutan u svjetskom vrhu i u narednim sezonama, pa je četiri godine kasnije veći favorit za titule nego Medvedev, Zverev i Cicipas.

Tokom 2022. godine Novak Đoković je osvojio Vimbldon, a 2023. godine Australijan open, Rolan Garos i US open - uz poraz u finalu Vimbldona. Đoković je 2022. i 2023. godine osvajao Završni masters, a iako već više od godinu i po dana čeka na Masters titulu Novak Đoković je i sa turnira te kategorije donio više trofeja nego njegovi nasljednici.

Na Đokovićeve rezultate uticale su i neke druge okolnosti. Na Australijan openu 2022. godine nije igrao iako je bio prvi favorit za titulu, jer je deportovan iz Melburna pred početak turnira. Iste godine je propustio i US open, pošto ka Njujorku nije ni krenuo zbog strogih pravila o ulasku u zemlju nevakcinisanih osoba. Takođe, prošle godine je Novak Đoković morao da se povuče sa Rolan Garosa, zbog povrede koja je zahtijevala hitnu operaciju u Parizu.

Oporavio se od nje na spektakularan način, a u finalu Olimpijskih igara savladao je Karlosa Alkaraza u jednom od najboljih mečeva koji smo gledali 2024. godine. Zlatnom medaljom iz Pariza Đoković je kompletirao najveće trofeje u svijetu tenisa i postao prvi čovjek koji je - bukvalno - osvojio sve!

Kakve su karijere napravili Medvedev, Zverev i Cicipas?

Ruski teniser Danil Medvedev (29) vjerovatno ima najbolju karijeru od trojice pomenutih igrača. Uspio je da osvoji pomenuti US open 2021. godine, a bio je i prvi teniser na planeti. Trenutno je u ogromnom padu i u 2025. godine ima samo jednu pobjedu na grend slem turnirima, dok je u prethodne tri godine svake sezone igrao po jedno finale grend slem turnira. Od osvajanja grend slem titule, koje je bilo prije četiri godine, do danas osvojio je samo dvije Masters titule.

Izvor: Profimedia/Matthew Stockman

Njemački teniser Saša Zverev (28) tri puta je igrao finale grend slem turnira, ali nikada nije uspio da osvoji titulu. Izmicala mu je i prva pozicija na ATP listi, nekoliko puta je igrao mečeve koji su mogli da mu donesu plasman na sam vrh. Sa druge strane, mnogo vremena je proveo kao drugi teniser svijeta, dok je trenutno na trećoj poziciji. U posljednje četiri godine osvojio je dvije Masters titule, obje prethodne sezone - dok se ove bori i sa problemima van terena.

Grčki teniser Stefanos Cicipas (26) ima najmanje uspjeha u profesionalnoj karijeri, ako bismo ga poredili sa preostalom dvojicom igrača koje je proglasio sljedećom "Velikom trojkom". Stigao je do trećeg mjesta na ATP listi, ali na grend slem turnirima tek dva puta stizao do finala - jednom prije nego što je dao ovu kontroverznu izjavu i jednom poslije nje. Na posljednjih deset grend slemova ima dva četvrtfinala i tri ispadanja u prvom kolu, a i on je osvojio samo dvije Masters titule i to obje u Monte Karlu.

Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Koliko puta je Đoković ispao u prvom kolu grend slema?

Samo dva puta se Novaku Đokoviću desilo da ispadne u prvom kolu grend slem turnira! Naravno, oba puta na samom početku karijere, kada se od njega nije ni očekivalo da stiže do završnice. Prvi put mu se to dogodilo na Australijan openu 2005. godine kada ga je pobijedio četvrti nosilac Marat Safin (6:0, 6:2, 6:1) koji je kasnije osvojio turnir u Melburnu.

Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Posljednji poraz Đokovića u prvom kolu grend slema dogodio se godinu kasnije, pošto je Pol Goldstajn bio bolji u četiri seta (6:2, 1:6, 6:3, 6:2) na Australijan openu 2006. godine. Amerikanac je već u narednoj rundi ubjedljivo poražen od Tomija Hasa, dok je Đoković u narednim godinama osvojio deset titula na Australijan openu i po tome postao rekorder.

Primjera radi, Novak Đoković je tokom profesionalne karijere tek dva puta ispao u drugoj rundi grend slema. Davne 2005. godine predao je meč drugog kola na Rolan Garosu argentinskom teniseru Giljermu Koriji, zatim je poražen u drugoj rundi Vimbldona 2008. godine od Marata Safina i na kraju je izgubio drugo kolo Australijan opena 2017. godine protiv Denisa Istomina!