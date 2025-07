"Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena": Slavni Britanac vjeruje u titulu na Vimbldonu

Nekadašnji teniser Tim Henman tvrdi da je Novak Đoković najbolji ikad i da može da osvoji Vimbldon.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković malo teže nego što smo očekivali obezbijedio je plasman u drugo kolo Vimbldona. Savladao je Aleksandera Milera iz Francuske, iako je na potpuno netipičan način izgubio drugi set, a već se okrenuo izazovima u narednim danima jer je cilj osvajanje Vimbldona. Mnogi smatraju da je ovo posljednja velika šansa da Đoković osvoji grend slem i tako potvrdi status najboljeg ikad, a među njima je i nekadašnji engleski teniser Tim Henman.

Bivši sportista koji već godinama radi kao teniski analitičar nema dilemu ko je najbolji teniser u istoriji. Po njegovim riječima, osvajača 24 grend slem titule i vlasnik brojnih drugih rekorda nema konkurenciju kada se povede diskusija o najvećoj karijeri.

"Kada dođe do te priče o tome ko je najveći igrač svih vremena, onda u obzir dolaze brojke. Kod tenisera to je svakako Novak Đoković sa 24 osvojena grend slema i još mnogo oborenih rekorda, poput broja nedjelja na mjestu broj jedan. Novak je vlasnik i mnogih drugih rekorda. Mislim da je teško reći da neko može da mu parira po dostignućima u muškom tenisu", rekao je Tim Henman.

Novak Đoković je posljednju grend slem titulu osvojio na US openu 2023. godine, a od tada je prošlo više od godinu i po dana. Na Australijan openu je dva puta stizao do polufinala, na Rolan Garosu jednom se povukao zbog povrede i jednom igrao polufinale, prošle godine je izgubio finale Vimbldona, dok je u Njujorku stigao tek do trećeg kola. Novak godinama nije imao ovoliko dugu pauzu između dva osvojena grend slema, pa mnogi smatraju da nema još previše prilika da se domogne nekog od četiri najveća trofeja.

"Na travi, svakako da može. Na šljaci, u pet sati igre vjerovatno ne bi pobijedio Alkarasa ili Sinera u ovoj fazi karijere. Ipak, imajući u vidu njegovo znanje kako se igra na travi, mislim da može do titule. Fizički je manje zahtjevno. Ovdje je pobijeđivao sedam puta. Mislim da je ovo veoma dobra prilika za Đokovića da poveća svoj skor slemova", ispričao je legendarni Britanac.

Po njegovim riječima, ovo bi mogla da bude posljednja prilika za Novaka Đokovića da osvoji grend slem titulu. "Novaku je 38 godina, samo je Gael Monfis stariji od njega, a u žrijebu je. Ovo bi stvarno mogao da bude i njegov posljednji pokušaj da dođe do grend slem trofeja", zaključio je Tim Henman.

Ko je Tim Henman?

Legendarni britanski teniser profesionalno je igrao od 1993. do 2007. godine, stigao je do četvrtog mjesta na ATP listi i osvojio je 11 trofeja na turnirima. Nikada nije osvojio grend slem, iako je bio najveća nada Engleza da će im donijeti trofej sa Vimbldona, gdje je četiri puta igrao polufinale. Njegovi mečevi na prestižnom turniru u Londonu imaju kultni status, a jedan dio kompleksa nosi ime "Henmanovo brdo" jer su se sa njega gledali Timovi pokušaji da stigne do trofeja.

Tokom karijere Henman je pobijeđivao neke od najboljih igrača svoje generacije. Bio je uspješniji od Pita Samprasa, Andrea Agasija, Gorana ivaniševića, Patrika Raftera, Jevgenija Kafeljnikova, Marata Safina, pa čak i Rodžera Federera kojeg je savladao u dva navrata. Protiv Novaka Đokovića igrao je samo jednom i poražen je u Roterdamu 2006. godine, a zanimljivo je da je jednu od najvećih titula u karijeri osvojio u dublu sa Nenadom Zimonjićem, u Monte Karlu 2004. godine.

