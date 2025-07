"Novak me je ubio": Siner tvrdi da mu se od tog dana na Vimbldonu promijenila karijera

Da li se sjećate čuvenog meča Novaka Đokovića i Janika Sinera na Vimbldonu? Italijan i te kako pamti i tvrdi da mu se od tada promijenila karijera.

Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia/Cowie/COLORSPORT / Sipa Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković posljednji put na Vimbldonu trijumfovao je 2022. godine i to tako što je u finalu bio bolji od Nika Kirjosa, međutim daleko "luđi" meč odigrao je u četvrtfinalu. Za protivnika je imao "zahuktalog" Janika Sinera koji se probijao u sam svjetski vrh i koji je protiv Đokovića vodio 2:0 u setovima, ali potom smo vidjeli nevjerovatan prekret.

Bezobrazna publika natjerala je Đokovića da nađe dodatnu motivaciju, padala je i kiša, krov je zatvoren, a u takvoj atmosferi nije se snašao Siner koji je izgubio tri naredna seta i doživio jedan od težih poraza u karijeri.

Međutim, sada u razgovoru za zvanični sajt Vimbldona kaže da mu je taj trenutak na neki način i promijenio život, pošto je baš na teži način naučio od Novaka Đokovića kako da se nosi sa stakvim situacijama: "Bio sam jako nervozan, osjećao sam istoriju na tom terenu, jer koliko je tu već puta Novak pobijedio... Novak je igrač koji, ako to hoće, neće promašivati. Nekad te natjera da se osjećaš prosječno. Takav sam osjećaj imao kad sam prvi put igrao protiv njega", rekao je otvoreno Siner.

"Vodio sam 2:0, a onda me je ubio na terenu. Ubio me je", priznao je Italijan koji i dalje ne može da zaboravi taj istorijski duel sa Đokovićem.

Ni sam ne krije da je to za njega bila velika lekcija i da mu je Đoković pomogao da shvati neke stvari: "Bio sam drugačiji igrač u to vrijeme... Vidio sam koliko stvari mogu brzo da se promijene. Padala je kiša tog dana, bilo je klizavo, mogli ste da vidite razliku kako je bio smiren. To je bila lekcija za mene i moju karijeru. Pokazala mi je da imam još mnogo toga u karijeri".

Da li će Siner i Đoković opet igrati?

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Kao i prije tri godine, ponovo se Đoković i Siner nalaze u istom dijelu žrijeba. Siner je potencijalni rival za Đokovića u polufinalu, ako pak obojica dođu do te faze turnira, dok bi u finalu Vimbldona najvjerovatnije čekao dvostruki šampion Karlos Alkaraz koji se tako namjerio i na het-trik.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:55 Novak dobija tajni napitak usred meča Izvor: Arena premium Izvor: Arena premium

(MONDO)