Džon Mekinro: "Platio bih kartu samo za jednog, a to nije Novak Đoković"

Džon Mekinro kaže da postoji samo jedan teniser za koga bi trenutno platio kartu da ga gleda, a to nije Novak Đoković.

Legendarni američki teniser Džon Mekinro govorio je nedavno za italijanski list "Korijere delo Sport" i u njemu je na vrlo ružan i nesmotren način pokušao da ponizi Novaka Đokovića. Ne samo da je zaboravio da je Đoković na korak od 25. grend slema, već je takođe rekao i da ne bi platio kartu da gleda njegov meč.

U pokušaju da pohvali Karlosa Alkaraza, Džon Mekinro nije pazio šta priča i njegove riječi sigurno će na kraju stići i do Noleta, a to na kraju i nije loša vijest - pošto znamo da ga obično takve stvari motivišu.

Za koga bi Mekinro jedino platio kartu?

"Karlos Alkaraz je najtalentovaniji mladić koga sam ikada vidio da drži reket", rekao je Džon Mekinro zaboravljajući na Nadala, Federera i Đokovića: "Janik Siner nije daleko od toga. Alkaraz je doduše bistriji, a Siner je konstantniji u tenisu koji igra i to je isto važno".

"Karlos Alkaraz je najbolji poklon koji nam je mogla dati generacija poslije velike trojke... I on je jedini teniser za koga bih platio kartu", zaključio je Mekinro.

Zašto je opet Mekinro potcijenio Đokovića?

Džon Mekinro bivši teniser

Iako je Džon Mekinro jedno vrijeme najčešće branio Novaka Đokovića, to se promijenilo. Tako je sada rekao da više misli da će Siner i Alkaraz do 25. grend slema, nego što će to Srbin.

"Ni u najluđim snovima nisam pomislio da će Federer, Đoković i Nadal osvojiti po dvadeset slemova. Sada da me pitate da li Siner ili Alkaraz mogu da osvoje 25... Čini mi se ludim, ali nikad ne reci nikad", rekao je Mekinro koji izgleda zaboravlja da je trenutno Nole na 24.

"Moderni tenis je u rukama sve viših, snažnijih, fenomenalnih sportista. Razočaraću vas. Ne volim da prognoziram koliko bi grend slemova mogli da osvoje, ali ako neko može da nas iznenadi, to su njih dvojica".

Šta je ranije pričao Mekinro?

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/EPA-EFE/ANDY RAIn

Iako smo nekada od Mekinroa slušali hvalospjeve o Đokoviću, sada je okrenuo na stranu Karlosa Alkaraza za koga je čak izjavio da je najkompletniji teniser svih vremena.

"Od svih igrača koje sam ikada gledao, a to uključuje Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala... Moram da dodam i da je Rod Lejver moj idol - ali ta trojica su najveći igrači koji su ikada igrali. Pit Sampras bi bio sljedeći poslije Lejvera... Ali, opet ja nikada nisam vidio igrača tako kompletnog kao Karlos Alkaraz koji može sve, u njegovim godinama, i pritom sa osmijehom na licu većinu vremena", rekao je Mekinro.

"Zaista je nevjerovatno koliko ima opcija. Kada upadne u nevolju, može da se izvuče udarcima, ali ponekad i sam sebe dovede u nevolju".

