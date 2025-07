Ne, Novak Đoković nikad neće biti Federer: Zato je danas omiljen u svlačionici

Novak Đoković redovno savjetuje najbolje tenisere i teniserke svijeta. Od njega su savjete dobili i Zverev, Alkaraz, Siner, pa i Sabalenka...

Izvor: Youtube/Wimbledon/screenshot

Srpski teniser Novak Đoković dobro je zapamtio kako su se prema njemu ponašali "veterani" kada je počinjao svoju karijeru, ne može da istisne iz pamćenja i kako je Federer bio bezobrazan prema njemu, pa je baš zbog toga odlučio da bude otvoreniji kada mlađe kolege pitaju za savet.

Znamo već koliko je Đoković pomagao Zverevu, Alkarazu, Runeu i drugima, dok ga je sada prvi put za savjet pitala i koleginica. U pitanju je Arina Sabalenka sa kojom se sve češće druži, a koja je od Novaka Đokovića mogla i ponešto da nauči.

"Nesebično dijelim sa drugima? Naravno. Prvi put sam igrao sa Sabalenkom i kako ja to vidim - sve što napravi od ovog trenutka, do mene je. Šalim se naravno, imamo dobar odnos, znam da ima sjajan tim oko sebe, sjajnu podršku, tako da nije iznenađenje što igra tako dobro. Sviđa mi se njen karakter, kako se ponaša i van terena, šta je zanima, uvijek ispliva njen karakter, dok je na terenu opet moćna i snažna. Malo smo pričali posle treninga, pitala me par stvari, naravno da sam uvijek srećan da to podijelim sa drugima kao što inače radim i sa kolegama", rekao je Đoković.

Šta je to Đoković savjetovao Sabalenku?

Izvor: Instagram/sabalenka_aryna

"To što smo pričali ostaje između nas. Ali, nadam se da može da im pomogne, čak iako je to nešto što su već čuli ona i njen tim", skromno je rekao Novak Đoković koji je zbog ovoga omiljen u svlačionici.

"Možda drugačije zvuči ako su čuli od mene i to može da utiče na nju. To što me najbolja na svijetu pita za savjet, veoma sam privilegovan zbog toga. Uvijek pokušavam da izađem u susret", naglasio je Nole koji je "upao" na konferenciju za medije koju je inače imala Sabalenka na startu Vimbldona.

Da li je Đoković spreman za Evansa?

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

U drugom kolu Novak Đoković će igrati protiv britanskog tenisera Dena Evansa, trenutno tek 154. na svijetu, koji je svakako ljubimac domaće publike. Takođe, dobio je jedini meč koji je igrao protiv Đokovića...

"On je jako talentovan igrač. Sjajan takmičar, uvijek vjeruje u sebe na terenu, a isto nije lako igrati ovdje protiv vaših Britanaca. Nismo dugo igrali, jednom smo samo igrali na šljaci, pobijedio me... Znam da igra dosta slajs, to je super za travu i može da mijenja ritam. Nisam htio da ga dobijem na žrebu, nezgodan je, ali je to dobar test za obojicu. Popravlja svoju formu i trenutno njegov kvalitet tenisa ne odgovara ATP renkingu. Znam da mnogo tenisera ne želi da igra s njim na travi. Radujem se izazovu", naglasio je Đoković uz osmijeh.