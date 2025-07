Novakov rival shvatio kako pobjeđuje: "Neću dozvoliti ocu da dođe"

Novakov naredni protivnik Danijel Evans pobijedio je prvi meč na Vimbldonu tako što ga otac nije bodrio sa tribina, pa se zbog toga našalio i dodao da mu vjerovatno neće dozvoliti da dođe i na meč sa Srbinom.

Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Novakov naredni rival biće iskusni i svega tri godine mlađi Danijel Evans. Teniser iz Britanije pobijedio je rivala iz domovine Džeja Klarka 3:0 (6:1, 7:5, 6:2), pa će sada morati na megdan Srbinu. Izjava Evansa posle meča privukla je veliku pažnju, pošto je 154. igrač svijeta istakao da je njegov otac prije izabrao odlazak na golf, nego gledanje njegovog meča.

Poslije velike pobjede i plasmana u drugo kolo, što mu je tek treći put u karijeri da je postigao na ovom turniru, Evans je umjesto o trijumfu govorio o svom ocu. Tačnije, Britanac se našalio na račun Dejvida Evansa koji je prema riječima sina - izabrao da ode na golf, a ne da dođe na teniski meč svog sina. "Obično ne dovodim mnogo ljudi na turnire, ali ove godine sam odlučio da ovdje bude mnogo porodice i prijatelja", započeo je Evans posle pobede.

Ipak, kad žrijeb za rivala donese Novaka Đokovića teško je ne pogledati taj meč. "Barem prijatelji - moj tata je mislio da je runda golfa važnija! Planirao je putovanje kako bi igrao golf, spomenuo je da bi mogao da ode dan ranije, ali možda mu sad zabranim da dođe", ispričao je kroz šalu.

Šta je Evan rekao o teniserima iz Velike Britanije?

Turniru u Londonu prestižan je sam po sebi, a teniseri iz Engleske imaju želju da se na njemu posebno dokazuju. "Ovi događaji nisu mjesto gdje se ocjenjuje britanski tenis. Svako ko uzima 'vajld kard' igra na visokom nivou. Svi igrači koji su direktno ušli su takođe sjajni."

Želja Evansa je jasan, Britancima su potrebni mladi teniseri: "Moramo da imamo više ljudi u glavnom takmičenju. Mislim da je 23 igrača u oba singla nevjerovatno dostignuće za LTA i zaista pokazuje kako podržavaju svoje igrače.Nadam se da će pomisliti 'Želim da budem ovdje u glavnom žrijebu sljedeće godine', nego da ponovo moraju da traže 'vajld kard'".

"Zato je i svrha te pozivnice da iskoristite novac od nagrade, da ga uložite u sebe, a ne da sjedite skrštenih ruku", bio je jasan Novakov protivnik.

Evan je bio pored Mareja kad se oprostio od tenisa

Endi Marej je pre godinu dana zvanično završio tenisku karijeru, a odigrao je posljednji meč baš sa Novakovim predstojećim rivalom. Njih dvojica igrali su u dublu za Veliku Britaniju, a s obzirom na to da je Marej godinama važio za igrača "velike četvorke", sva pažnja bila je usmjerena ka grend slem šampionu.

"Naravno da je to bila Endijeva noć, ali da razjasnim, nikada me nije natjerao da se tako osjećam jer je on klasa.