Crvena zvezda će u ponedjeljak saznati potencijalne rivale u plej-ofu Lige šampiona, ali i Lige Evrope - u slučaju da je eliminiše Hapoel Ber Ševa. Ono što je zanimljivo je da je put u Ligi Evrope zapravo teži za nju, pošto tu nije povlašćena.

Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia

Crvena zvezda je obezbijedila učešće u grupnoj fazi UEFA takmičenja desetu sezonu zaredom, odnosno garantovano joj je da će igrati makar Ligu konferencija. Ipak, nije to ono što zadovoljava apetite Crvene zvezde, cilj je svakako učešće u Ligi šampiona do koje je dijele još dva koraka.

U trećoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona Crvena zvezda će igrati protiv Hapoel Ber Ševe, dok će u ponedjeljak saznati ko bi bio potencijalni rival u plej-ofu elitnog takmičenja. Istog dana, Zvezda će saznati i s kim bi igrala ako ispadne od Hapoel Ber Ševe.

Zašto Zvezda nije povlašćena?

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u ponedjeljak u 13 časova u Nionu saznati i ko bi bio njen protivnik u slučaju da ispadne u Ligu Evrope. Ono što je interesantno je da će na njemu Crvena zvezda biti nepovlašćena, zbog toga što se gleda koeficijent slabijeg tima iz duela kvalifikacija za Ligu šampiona. To je u ovom slučaju Hapoel Ber Ševa.

Izraelci imaju UEFA koeficijent tek 14.000 i time nisu učinili uslugu ni Crvenoj zvezdi koja je sa njima ostala "prva ispod crte", iako isti koeficijent nosi i par KuPS - Univerzitatea (finski klub osvojio je više bodova od Hapoela prošle sezone i zato je ispred).

Vidi opis Zašto Crvena zvezda nije povlaštena u Ligi Evrope? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Inače, ovo nije ništa novo na žrijebovima UEFA za Ligu Evrope i prošle sezone je Zvezda za dlaku bila povlašćena na žrijebu koji joj na kraju nije ni bio potreban. Izbacila je Leh (koji je tada imao UEFA koeficijent 19.000), tako da je poljski klub na kraju igrao sa Genkom i ispao je u Ligu konferencija.

Tako je zbog ovog pomalo bizarnog pravila Crvena zvezda povlašćena u Ligi šampiona, a nije u slabijoj Ligi Evrope.

S kim Zvezda može u Ligi Evrope?

Izvor: UEFA/Screenshot

Iako se svi u Crvenoj zvezdi nadaju da kao i prošle godine ovaj žrijeb neće biti potreban, nije zgoreg pogledati ko bi to mogao da bude rival ukoliko se dogodi neočekivani scenario i "pad" u slabiju Ligu Evrope.

Inače, izvlačenja za "stazu šampiona" i "stazu ligaša" se spajaju u jednu i tako bi Zvezda mogla da igra s pobjednikom nekog od ovih duela, s tim da moramo naglasiti da će UEFA praviti podgrupe uoči žrijeba, kako bi sprečila "jake" parove u plej-ofu Lige Evrope:

Pobjednici ovih duela su potencijalni rivali Crvene zvezde ako ispadne od Hapoel Ber Ševe u Ligu Evrope:

Benfika (Portugalija) - Harts (Škotska)

Rendžers (Škotska) - Jagjelonja (Poljska)

Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)

Viktorija Plzenj (Češka)

PAOK (Grčka) - Anderleht (Belgija)

Salcburg (Austrija) - Pafos (Kipar)

Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)

Leh Poznanj (Poljska) - Ki Klaksvik (Farska Ostrva)

Omonija Nikozija (Kipar) - Linkoln (Gibraltar)

Šamrok Rovers (Irska) - Egnatija Rogožina (Albanija)

Bešiktaš (Turska) - Hradec (Češka)

KuPS Kuopio (Finska) - Univerzitatea Krajova (Rumunija)

S kim Zvezda može u Ligi šampiona?

Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

U ponedjeljak u 12 časova u Nionu se još održava i žrijeb koji daleko više zanima sve u Zvezdi, onaj za plej-of Lige šampiona. Dobra vijest je da je Zvezda "izbjegla" AEK koji će biti zajedno s njom među povlašćenima, tako da lista timova s kojima može da igra nije tako zastrašujuća kao što je to nekada bilo.

Ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona:

Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

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