Štoper iz Splita napustio Zrinjski: Dujmović nastavlja karijeru u poljskoj Ekstraklasi

Duje Dujmović više nije član "plemića".

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Nakon 18 mjeseci okončana je saradnja Zrinjskog i Duje Dujmovića.

Štoper rođen 2003. godine u Splitu stigao je u Mostar početkom 2025. godine, a sada se seli u Poljsku. Tamo će obući dres Vječište iz Krakova, tima koji je u prošloj sezoni bio trećeplasirani u tamošnjem drugoligaškom rangu, ali je potom kroz plej-of izborio mjesto u Ekstraklasi.

Kako je saopštio mostarski klub, koji je sa Dujmovićem imao dogovorenu saradnju na još godinu dana, Zrinjski je u okviru sporazuma o transferu zadržao i pravo na postotak od eventualne buduće prodaje igrača.

Dujmović je za Zrinjski uknjižio 52 nastupa, osvojivši 4 trofeja – 2 u Superkupu BiH i po 1 u ligi i Kupu BiH.

Njegovim odlaskom nastavio se egzodus iz hercegovačkog kluba, iz kojeg su još ranije otišli Leo Mikić (Sarajevo) te Igor Savić, Stefano Surdanović, Marin Ljubić, Ivan Posavec, Milan Šikanjić, Tin Sajko i Marko Kozina.

Sa druge strane, nova imena u klubu su Mario Čuić, Viktor Grbić, Antonio Đaković i Niko Vukančić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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