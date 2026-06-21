logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Štoper iz Splita napustio Zrinjski: Dujmović nastavlja karijeru u poljskoj Ekstraklasi

Štoper iz Splita napustio Zrinjski: Dujmović nastavlja karijeru u poljskoj Ekstraklasi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Duje Dujmović više nije član "plemića".

Duje Dujmović Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Nakon 18 mjeseci okončana je saradnja Zrinjskog i Duje Dujmovića.

Štoper rođen 2003. godine u Splitu stigao je u Mostar početkom 2025. godine, a sada se seli u Poljsku. Tamo će obući dres Vječište iz Krakova, tima koji je u prošloj sezoni bio trećeplasirani u tamošnjem drugoligaškom rangu, ali je potom kroz plej-of izborio mjesto u Ekstraklasi.

Kako je saopštio mostarski klub, koji je sa Dujmovićem imao dogovorenu saradnju na još godinu dana, Zrinjski je u okviru sporazuma o transferu zadržao i pravo na postotak od eventualne buduće prodaje igrača.

Dujmović je za Zrinjski uknjižio 52 nastupa, osvojivši 4 trofeja – 2 u Superkupu BiH i po 1 u ligi i Kupu BiH.

Njegovim odlaskom nastavio se egzodus iz hercegovačkog kluba, iz kojeg su još ranije otišli Leo Mikić (Sarajevo) te Igor Savić, Stefano Surdanović, Marin Ljubić, Ivan Posavec, Milan Šikanjić, Tin Sajko i Marko Kozina.

Sa druge strane, nova imena u klubu su Mario Čuić, Viktor Grbić, Antonio Đaković i Niko Vukančić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Duje Dujmović HŠK Zrinjski fudbal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC