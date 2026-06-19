Zvanično: Simon Rožman preuzeo Zrinjski! Slovenački trener se vratio u bh. fudbal

Bivši strateg Sarajeva preuzima komandu nad "plemićima".

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nakon rastanka sa Igorom Štimcem, mostarski Zrinjski je za novog trenera imenovao Simona Rožmana, koji se tako vraća u bh. fudbal!

Slovenački strateg rođen 1983. godine u Celju ponovo će raditi u Premijer ligi BiH, s obzirom na to da je već bio trener igračima Sarajeva u sezoni 2023-2024. Tada je na kormilu bordo tima odradio 36 mečeva i upisao 18 pobjeda, te po devet remija i poraza.

Bez posla je bio od oktobra prošle godine, kada se rastao sa Osijekom nakon sedam mjeseci. U dva mandata je sjedio na klupi Celja i Domžala, dok je u Sloveniji još komandovao igračima Maribora. Takođe, osim Osijeka, u Hrvatskoj je bio zaposlen i kao trener Rijeke.

Tokom karijere može da se pohvali sa dva trofeja u kup-takmičenjima. Sa Domžalama je stigao do kraja u sezoni 2016-2017, a sa Rijekom tri godine kasnije.

Kako je saopšteno iz kluba, zajedno sa Simonom Rožmanom u stručni štab stižu još dva nova trenera. Njegov prvi asistent biće Andrej Kvas, 45-godišnji trener s kojim je sarađivao u Osijeku, Eldin Jelešković, koji je kao kondicioni trener Zrinjskog osvojio četiri titule (2009, 2016, 2017 i 2018. godine).

U novom stručnom štabu ostaće Dubravko Orlović (trener), Igor Melher (trener golmana), Marko Čavka i Franjo Vranković (kondicioni treneri) i Marin Jovanović (videoanalitičar).

Zvanično predstavljanje novog trenera "plemića" zakazano je za subotu (20. jun) od 12.00 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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