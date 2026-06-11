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Golmanski dvojac napustio Zrinjski: Mostarci ozvaničili odlaske Ljubića i Sajka

Golmanski dvojac napustio Zrinjski: Mostarci ozvaničili odlaske Ljubića i Sajka

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Marin Ljubić i Tin Sajko nisu više članovi mostarskog kluba.

Golmani Marin Ljubić i Tin Sajko otišli iz Zrinjskog Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

U trenucima dok se spekuliše o mogućem dolasku Alberta Rijere na trenersku poziciju u Zrinjskom, mostarski klub je ozvaničio rastanak sa golmanskim dvojcem.

Po isteku postojećeg ugovora, klub je napustio Marin Ljubić (1997.), koji je pred početak prošle sezone stigao u klub. Bivši omladinac Hajduka prethodno je branio za Ist Rifu (Bahrein), a u sezoni iza nas uknjižio je 15 nastupa za vicešampiona BiH, primivši 16 golova, dok je u šest navrata sačuvao mrežu.

Tin Sajko (2004.) je stigao u kasnu jesen, u novembru 2025. godine, nakon što je dva mjeseca tražio novi klub nakon rastanka sa Rudešom. Međutim, u konkurenciji Gorana Karačića i pomenutog Ljubića, nije uspio da dobije značajniju priliku. Između stativa je, naime, stajao na tri kup-utakmice i jednom prvenstvenom susretu.

Prije golmanskog tandema, klub su napustili i vezista Stefano Surdanović i krilni napadač Leo Mikić. Novajlije su bek/krilo Viktor Grbić, štoper Niko Vukančić i golman Antonio Đaković.

Zrinjski će, podsjetimo, 17. juna saznati ime protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Ovi mečevi igraju se 23. i 30. jula.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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HŠK Zrinjski fudbal transferi Premijer liga BiH

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