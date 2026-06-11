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Lijepe vijesti iz Zrinjskog: "Plemići" stali na "ludi kamen" (FOTO)

Lijepe vijesti iz Zrinjskog: "Plemići" stali na "ludi kamen" (FOTO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Mostarski Zrinjski je u četvrtak saopštio lijepe vijesti...

HŠK Zrinjski Mostar Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Naime, trojica fudbalera mostarskog kluba Mario Ćuže, Neven Đurasek i Slobodan Jakovljević ovog ljeta su sklopili brakove sa svojim izabranicama.

"Mario Ćuže, Neven Đurasek i Slobodan Jakovljević ovog ljeta uplovili su u bračnu luku! Želimo im obilje sreće, zdravlja, ljubavi i blagoslova u novom zajedničkom životu! Živjeli", saopšteno je iz kluba sa stadiona "Pod Bijelim brijegom".

Inače se u hercegovačkoj javnosti prethodnih dana mnogo spekulisalo i o navodnom odlasku Igora Štimca sa klupe Zrinjskog, tvrdilo se i da je hrvatski stručnjak već pronašao novi posao u Indiji, ali zasad zvaničnih informacija nema u mostarskom timu.

(MONDO)

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Tagovi

HŠK Zrinjski

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