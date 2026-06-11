Sprema li se trenerska "bomba" u Mostaru? Albert Rijera kandidat za klupu Zrinjskog!

Nekadašnji trener Olimpije i Celja, koji je u u ovoj godini radio u Ajntrahtu, mogao bi da stigne u Mostar.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Zrinjski je u potrazi za novim trenerom nakon okončanja saradnje sa Igorom Štimcem. Ko će povesti Mostarce na evropskoj sceni i u novoj sezoni u domaćem prvenstvu – biće poznato kroz nekoliko dana, a u javnosti je isplivalo i ime Alberta Rijere!?

Prema pisanju pojedinih slovenačkih medija, bivši strateg Celja i Olimpija mogao bi da preuzme komandu nad devetostrukim šampionom BiH. Iza španskog trenera je neuspješan mandat na klupi Ajntrahta, u kojem je radio od početka februara do sredine maja ove godine.

Nakon što sa klubom iz Frankfurta nije uspio da izbori mjesto u UEFA takmičenjima, došlo je do razlaza, pa je Rijera trenuto na listi nezaposlenih trenera.

Osim Celja i Olimpije, samostalno je vodio i ekipu Bordoa, dok je radio i kao pomoćnik Fatihu Terimu i Domeneku Toranu u Galatasaraju. Do sada je osvojio tri trofeja, sve u Sloveniji – u sezoni 2022-2023 stigao je do duple krune sa velikanom iz Ljubljane, dok je prošle godine sa Celjem postao šampion.

Nakon te titule spekulisalo se da bi mogao da preuzme komandu nad Crvenom zvezdom, što se na kraju nije desilo. Ostao je u Celju do početka februara ove godine, nakon čega je uslijedio već spomenuti mandat u Njemačkoj.

Zrinjski će ovogodišnji nastup u Evropi početi od drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, zahvaljujući osvajanju bh. kup-takmičenja. Ime protivnika saznaće 17. juna u Nionu, a datumi odigravanja ovih mečeva su 23. i 30. jul.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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