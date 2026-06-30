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Odgođena sjednica Drugostepene komisije, BSK i Leotar i dalje čekaju licence!

Odgođena sjednica Drugostepene komisije, BSK i Leotar i dalje čekaju licence!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Odluka o licencama za Premijer ligu BIH ipak neće biti donesena danas, kao što je planirano.

Premijer liga BiH, PLBiH pokrivalica Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Dok se većina ekipa priprema za novu sezonu Premijer lige BIH koja počinje 8. avgusta, još nisu poznati svi učesnici domaćeg prvenstva.

Osim Borca, Zrinjskog, Veleža, Sarajeva, Željezničara, Širokog Brijega, Radnika i Sloge u najvišem rangu igraće i zenički Čelik, koji je osvojio Prvu ligu FBIH, a potom dobio licencu za Premijer ligu BIH, međutim, čeka se još posljednji član.

Za razliku od Čelika, koji je dobio licencu na Prvostepenoj komiciji za licenciranje FSBIH, BSK i Leotar nisu dobili licence, te će o njima odlučivati Drugostepena komisija, nakon što su klubovi uložili žalbe i dostavili dokumentaciju koja je nedostajala.

Odluka o njihovim licencama, odnosno posljednjem članu Premijer lige BIH trebala je da bude donesena danas, međutim, kako saznaje MONDO, zakazana sjednica Drugostepene komisije za licenciranje neće biti održana danas.

Prema nezvaničnim informacijama ona je pomjerena za četvrtak, te bismo tada konačno mogli da saznamo sa li će banjalučki i trebinjski klub dobiti licence.

I jedni i drugi u proteklim danima istakli su da su spremni za takmičenje u najvišem rangu i da rade na svim potrebnim organizacionim stvarima, ali mjesta ima samo za jedan klub. U prednosti je BSK koji je u neizvjesnosj završnici Prve lige RS osvojio titulu šampiona Republike Srpske.

Među onima koji su u igri za licencu za Premijer ligu BIH je i Rudar Prijedor koji je prošle sezone završio posljednji na tabeli PLBIH, a prema propozicijama posljednjeplasirana ekipe mora da napusti najviši rang. Osim toga teško je vjerovati da Prijedorčani uopšte imaju ambicije da igraju u Premijer ligi BIH, s obzirom da se prošlogodišnja ekipa osula i brojni igrači napustili su Prijedor.

Kada je u pitanju BSK, zbog problema sa infrastrukturom na svom stadionu u Banjaluci „romantičari“ su navodno prijavili stadion u Krupi na Vrbasu, ali postoje šanse i da svoje utakmice u Premijer ligi BIH igraju na Gradskom stadionu u Banjaluci.

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Tagovi

FK BSK FK Leotar Trebinje Fudbalski savez BiH fudbal Premijer liga BiH

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