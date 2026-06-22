Čelik dobio licencu za nastup u Premijer ligi BiH

Nakon osvojene titule u Prvoj ligi Federacije BiH, potvrđeno je da se Zeničani vraćaju u najviši rang bh. fudbala.

Izvor: Promo/NK Čelik Zenica

Fudbaleri Čelika iz Zenice dominantno su osvojili titulu u Prvoj ligi Federacije BiH, ali njihov povratak u premijerligaško društvo bio je pod znakom pitanja.

Ipak, danas su sve dileme otklonjene. Iz Fudbalskog saveza BiH potvrđeno je da su Zeničani dobili licencu za nastup u Premijer ligi BiH, te se u najviši rang bh. fudbala vraćaju nakon šest godina.

"S ponosom i velikim zadovoljstvom obavještavamo javnost, članove i navijače našeg kluba da je NK Čelik Zenica zvanično dobio licencu za takmičenje u Premijer ligi BiH za predstojeću sezonu!

Na danas održanom prvostepenom zasjedanju u okviru vanrednog procesa licenciranja, komisija Fudbalskog saveza BiH potvrdila je da je naš klub uspješno ispunio sve rigorozne administrativne, pravne, finansijske, sportske i infrastrukturne kriterije.

Ova odluka krovne kuće bh. fudbala predstavlja krunu ogromnog, višemjesečnog truda i rada administracije kluba, te svih onih koji su dali svoj doprinos da se Čelik vrati tamo gdje istorijom, tradicijom i renomeom i pripada – u sami vrh bosanskohercegovačkog fudbala",saopšteno je iz Čelika.