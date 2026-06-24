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BSK i Leotar, zasad bez licence za učešće u Premijer ligi BiH

BSK i Leotar, zasad bez licence za učešće u Premijer ligi BiH

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbalski savez Bosne i Hercegovine zasad nije odobrio banjalučkom BSK-u i trebinjskom Leotaru licencu za učešće u Premijer ligi Bosne i Hercegovine naredne sezone.

BSK i Leotar bez licence za učešće u Premijer ligi BiH Izvor: Promo/FSRS

Zenički Čelik je kao šampion Federacije BiH dobio licencu za elitni rang takmičenja, ali još nije poznato koji klub iz Republike Srpske će nastupati naredne sezone.

Šampion Republike Srpske je BSK iz Banjaluke, ali prema saopštenju FS BiH, Banjalučani nisu dobili licencu za takmičenje u Premijer ligi BiH od strane Prvostepene komisije za licenciranje.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Licencu nije dobio ni trebinjski Leotar, koji je kao trećeplasirani tim Prve lige RS, takođe aplicirao za učešće u bh. eliti.

Prvostepena komisija je jednoglasno donijela sljedeće odluke, ali je ostavila prostor da je dozvoljena žalba Drugostepenoj komisiji za licenciranje klubova u roku od osam dana od dana prijema odluke.

(MONDO)

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Tagovi

FK BSK FK Leotar Trebinje Premijer liga BiH

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