Čelik dobio premijerligašku licencu, pa predstavio drugo pojačanje: Španac iz Rudar Prijedora stigao u Zenicu!

Andres Mohedano potpisao je dvogodišnji ugovor sa povratnikom u Premijer ligu BiH.

Izvor: NK Čelik

Zenički Čelik će definitivno u predstojećoj sezoni igrati u Premijer ligi BiH.

Prvostepena komisija za licenciranje pri FS BiH izdala je licencu klubu sa Bilinog polja, koji je odmah kreuo u akciju stvaranja igračkog kadra za nastup u eliti. Tako je još ranije među zeničke crveno-crne stigao dosadašnji vezni fudbaler Sloge Meridian Albin Omić, dok je ovog utorka predstavljen još jedan igrač sredine terena.

Riječ je o Špancu Andresu Mohedanu, dojučerašnjem prvotimcu Rudar Prijedora, koji je u sezoni iza nas odigrao 32 premijerligaška meča i postigao pet golova. Među "rudare" je prošlog ljeta stigao iz Intera d'Eskaldes, sa kojim je zaigrao u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

"Velika mi je čast da se pridružim klubu tako bogate istorije kakvu ima Čelik Zenica. Dolazim sa velikim entuzijazmom, snažnom radnom etikom i željom da dam svoj doprinos ekipi. Želim da se zahvalim klubu na ukazanom povjerenju. Daću svoj maksimum na terenu i van njega. Znam šta predstavlja ovaj grb i prihvatam ovaj izazov s velikom odgovornošću i motivacijom", riječi su Španca koji je sa Čelikom potpisao dvogodišnji ugovor.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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