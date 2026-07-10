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Kiks golmana koštao Belgiju polufinala SP: Kad vidite lice Tiboa Kurtoe, sve će vam biti jasno

Kiks golmana koštao Belgiju polufinala SP: Kad vidite lice Tiboa Kurtoe, sve će vam biti jasno

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Tibo Kurtoa nije mogao da vjeruje šta je njegova zamjena Sene Lamens uradio u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Gol Španije za prolazak u polufinale Izvor: Arena sport TV/printscreen

Nevjerovatno na kakav način je Španija uspjela da prođe u polufinale Mundijala. Nakon što je Mikel Merino protiv Portugala zamijenio Danijal Olma u 85. minutu, a u 91. dao gol sada je zamijenio istog igrača u 86. minutu, a samo dva minuta kasnije je odveo Španiju u polufinale. 

Ipak ključni momenat meča bio je u 65. minutu kada je osjetio bolove Tibo Kurtoa. Izdržao je iskusni golman pet minuta na terenu, a onda je morao napolje i zamijenio ga je Sene Lamens.Tako je upisao svoje prve minute na prvenstvu i na kraju je njegova greška koštala Belgiju prolaska dalje. 

U 88. minutu Pau Kubarsi je šutirao sa 30 metara, a nezagrejani i nespremni Lamens je odbio loptu koju je vrlo lako mogao i da hvata. Štoperi Ngoj i Mehele su propustili da markiraju svoje igrače i Mikel Merino je utrčao i ubacio loptu u mrežu za veliku radost Španaca. Pogledajte taj momenat: 

Španija - Belgija 2:1
Izvor: Arena sport/YouTube

Iskusni 30-godinji Merino je do sada za Španiju odigrao 49 mečeva i dao 12 golova, a na ovom prvenstvu je dao dva pogotka iako ni na jednom meču nije odigrao 90 minuta. Sa Zelenortskim ostrvima je na terenu bio 19 minuta, protiv Saudijske Arabije 29, na meču sa Urugvajem 60, protiv Austrije 19, a u posljednja dva meča u kojima je davao golove 4 i 5 minuta.

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Mundijal 2026

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