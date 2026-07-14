Isplivali sastavi za Francuska - Španija: Jedan od najboljih na svijetu ne počinje utakmicu

Pročitajte sastave za utakmicu Francuska - Španija koja nas čeka večeras u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Večeras od 21 čas u Dalasu čeka nas prvo polufinale Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi. Nakon dva dana pauze na turniru, sastaju se Francuska i Španija u meču u kome ćemo dobiti prvog finalistu turnira - i sudeći po onome što smo do sada vidjeli od njih - čeka nas zaista spektakl.

Francuska je igrala ubjedljivo najbolji fudbal na turniru i "samljela" sve koji su joj se našli na putu, tako da je jedina koja ima svih šest pobjeda. S druge strane Španija je kiksom protiv Zelenortskih Ostrva (0:0) započela učešće na Mundijalu i polako je dolazila do forme, ali i dalje ne igra na onom nivou od prije dvije godine kada je bila prvak Evrope. Ipak, niko ne smije da ih potcjenjuje u ovom trenutku i zato već znamo da slijedi utakmica za pamćenje.

U kom sastavu će igrati Francuska?

Nije mnogo eksperimentisao Didije Dešan na ovom turniru i uglavnom je rotirao igrače na tri pozicije. To su lijevi bek, gde su mu igrali Dinj i Ernandez, potom zadnji vezni gdje su se smjenjivali Kone i Čuameni, odnosno na lijevom krilu postojala je dilema da li će igrati Barkola ili Due.

I to dovoljno govori koliko je Francuska jaka i kakve igrače ima, a svakako će se najviše osloniti na "trozubac" Mbape (osam golova), Olise i Dembele. Ostalo možda i ne pravi toliku razliku:

Dakle, da rezimiramo, ovo je očekivani sastav Francuske: Menjan - Kunde, Upamekano, Saliba, Dinj - Čuameni, Rabio - Dembele, Olise, Due - Mbape.

U kom sastavu će igrati Španija?

Luis de la Fuente je pred početak Svjetskog prvenstva znao da neki od njegovih igrača nisu u formi i to je pokušavao sve do sada da ispravi. Lamin Jamal je došao nespreman, i dalje ne pruža sto odsto, a protiv Francuske će pokušati da dođe do svog tek drugog gola na ovom turniru. A ako je Španija već u polufinalu, to dovoljno govori koliko su jaki i bez njegovog učinka.

Kako je turnir odmicao, sve više problema imao je i Pedri, koji se ne očekuje u startnoj postavi, nego bi umjesto njega mogao ipak da zaigra Fabijan Ruiz.

Iako je Pedri jedan od najboljih fudbalera na svijetu, posebno na svojoj poziciji, svi su primijetili da nema snage za svih 90 minuta usljed ogromnog broja utakmica koje je odigrao u posljednjih nekoliko godina. Zato još De la Fuente nema povjerenje u njega da počne meč, kao što nema ni u u Ferana Toresa i Nika Vilijamsa.

Dakle, da rezimiramo, ovo je očekivani sastav Španije: Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Ruiz - Lamin Jamal, Olmo, Baena - Ojarzabal.

Šta kaže statistika?

Rivalstvo između Francuske i Španije jedno je od najvećih u fudbalu. Ove dvije reprezentacije odigrale su do sada čak 38 utakmica u uspešnija je Španija sa 18, Francuska ima 13, a ukupno sedam puta bilo je neriješeno. Posljednji meč odigrali su prošle godine u polufinalu Lige nacija kada je u spektaklu Španija pobijedila 5:4, a podsjetimo da je 2024. godine u polufinalu Evropskog prvenstva takođe pobijedila "crvena furija" 2:1.

Podsjetimo, u drugom polufinalu (srijeda, 21.00) u Atlanti sastaju se Argentina i Engleska. Finale je na programu 19. jula u 21 čas.

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