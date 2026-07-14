Rade Bogdanović "isprozivao" prvog čovjeka fudbala u BiH Vicu Zeljkovića: "Striko, striko, ja se slik'o"

Rade Bogdanović je napao Đanija Infantina, ali je tom prilikom prozvao i Vicu Željkovića, prvog čovjeka fudbala u Bosni i Hercegovini.

Izvor: RTS printscreen/MN Press

Rade Bogdanović poznat je kao neko ko govori bez dlake na jeziku i kaže javno ono što misli. Tako je bilo i kada su igrali Engleska i Norveška na Svjetskom prvenstvu i kada je iskoristio priliku da potkači prvog čovjeka FIFA Đanija Infantina, ali ne samo njega. "Pecnuo" je i predsjednika fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vicu Zeljkovića.

"Ne znam da li ste primijetili, ali Infantinu je sve krenulo naopako od kada se zagrlio sa predsjednikom FS Bosne i Hercegovine. Vico Zeljković se slikao sa njim. Da ode u Bosnu i kaže 'striko, striko, ja se slik'o'", slikovito je opisao Bogdanović u studiju RTS.

Slika njih dvojice nastala je u Dohi u decembru prošle godine kada je Zeljković, između ostalog, rekao i da FIFA pruža podršku Savezu.

Šta je Bogdanović rekao o Infantinu?

Bogdanović je javno isprozivao Infantina i FIFA zbog haosa na Mundijalu. Posebno zbog situacije u kojoj je Donald Tramp zvao Infantina da poništi crveni karton Floranu Balagunu.

"Izgubio je kredibilitet, Tramp ih je dobro ponizio, ako uopšte imaju obraza. Mrlja postoji, politika se prvi put direktno umiješala u sport. Svi mi koji pratimo fudbal znamo da je FIFA poslije Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija najgora organizacija koja postoji. Pravde tu nema, nikad je nije bilo niti će je biti. Ali je činjenica da je ovo neviđena mrlja koju niko neće oprati", poručio je Bogdanović.

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Pogledajte 00:40 Rade Bogdanović o promašaju Demirovića Izvor: Radio-televizija Srbije Izvor: Radio-televizija Srbije

(MONDO)