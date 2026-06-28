"Zmajevi" trenirali pred Amerikance, obišao ih Vico Zeljković: "Naravno da je cilj pobjeda"

Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su u nedjelju u Solt Lejk Sitiju trening u sklopu priprema za utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv selekcije SAD.

Izvor: NFSBIH.BA/promo

Fudbalski savez BiH je saopštio da je na treningu podršku stručnom štabu i igračima pružio i predsjednik FS BiH Vico Zeljković, a uoči treninga su se medijima obratili Armin Gigović i Denis Hadžikadunić.

"Veoma je lijep osjećaj izboriti plasman u narednu fazu ovog takmičenja. Imali smo malo vremena da se odmorimo i sada se maksimalno fokusiramo na utakmicu protiv Amerike. Naravno da nam je cilj pobjeda. Neće biti lako, odradili su dobar posao u grupnoj fazi, ali spremni smo i mi", rekao je Gigović.

Hadžikadunić je istakao da će "zmajevi" dati sto posto za pobjedu.

"Situacija je odlična. Pobijedili smo Katar i izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije. Svi smo sretni što smo prošli grupnu fazu. Sad slijedi utakmica u kojoj ili pobijediš ili ispadneš. Mi ćemo dati 100 posto od sebe da pobijedimo", dodao je Hadžikadunić.

Meč između SAD i BiH igra se 2. jula (četvrtak) u San Francisku s početkom u 2.00 po našem vremenu.

(MONDO)