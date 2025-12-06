logo
Tuča Deda Mrazova u prodavnici: Praznična idila pretvorila se u haos, kupci u šoku (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Dva Deda Mraza sukobila su se u jednoj prodavnici u Bakuu u Azerbejdžanu, a kamere su snimile nesvakidašnji prizor i reakcije prolaznika.

Dva Deda Mraza,crveni i beli, sukobila su se u prodavnici u Bakuu, Azerbejdžan. Izgleda da je do incidenta došlo zbog teritorije i raspodjele prazničnog veselja, a posljedice su pretrpjele nekoliko poređenih voćki i jedna plastična jelka.

U incident je pokušao da se umiješa radnik obezbjeđenja, ali se i on gotovo našao na udaru. Po svemu sudeći, niko ozbiljno nije povređen, a policija je obojicu bradonja ispitala o događaju.

Nadamo se samo da u blizini nije bilo djece koja još vjeruju u Deda Mraza.

