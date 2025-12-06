Tuča Deda Mrazova u prodavnici: Praznična idila pretvorila se u haos, kupci u šoku (Video)

Dva Deda Mraza sukobila su se u jednoj prodavnici u Bakuu u Azerbejdžanu, a kamere su snimile nesvakidašnji prizor i reakcije prolaznika.

Izvor: X/Lord Bebo/Printscreen

Dva Deda Mraza,crveni i beli, sukobila su se u prodavnici u Bakuu, Azerbejdžan. Izgleda da je do incidenta došlo zbog teritorije i raspodjele prazničnog veselja, a posljedice su pretrpjele nekoliko poređenih voćki i jedna plastična jelka.

U incident je pokušao da se umiješa radnik obezbjeđenja, ali se i on gotovo našao na udaru. Po svemu sudeći, niko ozbiljno nije povređen, a policija je obojicu bradonja ispitala o događaju.

Santa Clauses fought in a store in Baku



Apparently, they haven't fully determined the locations where each of them will be working and earning money during Christmaspic.twitter.com/62fSftF9Dh — Lord Bebo (@MyLordBebo)December 5, 2025

Nadamo se samo da u blizini nije bilo djece koja još vjeruju u Deda Mraza.