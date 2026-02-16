"Koliko života za promjenu?" Završen protest u Sarajevu, građani najavili novo okupljanje sutra u podne

Brojni građana Sarajeva završili su današnje proteste pred Zemaljskim muzejom, na mjestu tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić iz Brčkog.

Izvor: SRNA/Ljiljana Čvoro

Učesnici skupa su jutros ispred Zemaljskog muzeja krenuli u protestnu šetnju, tražeći ispunjenje zahtjeva, među kojima su ostavke svih odgovornih lica u lancu javnog gradskog prevoza.

Zatražena je i ostavka kantonalnog ministra za vaspitanje i obrazovanje Naide Hote Muminović, uz poruku "ne opravdavate časove, opravdavate smrt".

Među zahtjevima je povlačenje nesigurnih vozila iz saobraćaja do ponovnog servisiranja, uz javnu objavu podataka o njihovoj ispravnosti, te dugoročno rješenje izgradnjom kvalitetnog i sigurnog sistema javnog gradskog prevoza.

Za sutra u 12 časova najavljeno je novo okupljanje.

Izvor: SRNA/Ljiljana Čvoro

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo za određivanje pritvora vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću, a kantonalni premijer Nihad Uk i direktor GRAS-a Senad Mujagić podnijeli su ostavke.

U nesreći koja se desila u četvrtak, 12. februara, poginuo je Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, kada je, dok je bio na tramvajskoj stanici, tramvaj iznenada iskočio iz šina.

Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je amputirana noga.