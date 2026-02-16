logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Koliko života za promjenu?" Završen protest u Sarajevu, građani najavili novo okupljanje sutra u podne

"Koliko života za promjenu?" Završen protest u Sarajevu, građani najavili novo okupljanje sutra u podne

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Brojni građana Sarajeva završili su današnje proteste pred Zemaljskim muzejom, na mjestu tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić iz Brčkog.

Protest u Sarajevu Izvor: SRNA/Ljiljana Čvoro

Učesnici skupa su jutros ispred Zemaljskog muzeja krenuli u protestnu šetnju, tražeći ispunjenje zahtjeva, među kojima su ostavke svih odgovornih lica u lancu javnog gradskog prevoza.

Zatražena je i ostavka kantonalnog ministra za vaspitanje i obrazovanje Naide Hote Muminović, uz poruku "ne opravdavate časove, opravdavate smrt".

Među zahtjevima je povlačenje nesigurnih vozila iz saobraćaja do ponovnog servisiranja, uz javnu objavu podataka o njihovoj ispravnosti, te dugoročno rješenje izgradnjom kvalitetnog i sigurnog sistema javnog gradskog prevoza.

Za sutra u 12 časova najavljeno je novo okupljanje.

Izvor: SRNA/Ljiljana Čvoro

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo za određivanje pritvora vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću, a kantonalni premijer Nihad Uk i direktor GRAS-a Senad Mujagić podnijeli su ostavke.

U nesreći koja se desila u četvrtak, 12. februara, poginuo je Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, kada je, dok je bio na tramvajskoj stanici, tramvaj iznenada iskočio iz šina.

Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je amputirana noga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo protest tramvaj nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ