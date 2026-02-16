Tužilaštvo KS: Snimak iz tramvaja je ključni dokaz, objavljivanje bi naštetilo istrazi

Snimak kamere iz tramvaja koji je iskočio iz šina u Sarajevu je na analizi po naredbi tužilaca i to je dokazni materijal, a njegovo objavljivanje može štetiti istražnom postupku u ovako kompleksnom predmetu, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

"Tim tužilaca opšteg i Odjeljenja privrednog kriminaliteta intenzivno postupa u predmetu. Utvrđuje se odgovornost svih u lancu", navedeno je u saopštenju.

U saopštenju se navodi i da je glavni kantonalni tužilac Meliha Dugalija danas htjela da primi predstavnike protesta, međutim niko nije mogao da se izjasni kao organizator.

U Sarajevu je održan četvrti dan protesta povodom tragične tramvajske nesreće u kojoj je poginuo Erdoan Morankić, dok su četiri osobe povrijeđene.