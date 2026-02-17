Peti dan protesta u Sarajevu: "Ne stavljajte katance na škole, djeca imaju pravo na glas"

Peti dan zaredom u Sarajevu se održavaju protesti nezadovoljnih građana koje predvode srednjoškolci i studenti, podstaknutih tragičnom tramvajskom nesrećom u kojoj je život izgubio Erdoan Morankić, dok je nekoliko osoba teško povrijeđeno.

Izvor: Youtube/BHRT/Screenshot

Okupljanje je počelo ispred Zemaljskog muzeja, u neposrednoj blizini stajališta na kojem se dogodila nesreća. Nešto kasnije, demonstranti su izašli na ulicu i razvili transparente, čime je saobraćaj u ovom dijelu grada potpuno blokiran.

Oko 12:30 časova, kolona je krenula u mirnu šetnju prema Skenderiji, uz najavu da će saobraćajnice biti blokirane sukcesivno, prateći kretanje povorke.

Današnji protesti posebno su usmjereni protiv ministarke obrazovanja Kantona Sarajevo, Naide Hote-Muminović. Demonstranti tvrde da ona pokušava spriječiti učenike da se pridruže protestima, prenose sarajevski portali.

"Nemojte kršiti prava djeci, nemojte da sprečavate ovu djecu da izlaze. Oni su naša budućnost i vjerujem da će nas voditi mnogo bolje nego ovi do sada, poručio je jedan od mladića putem megafona, reagujući na navode da se na škole stavljaju "katanci i lanci" kako bi se onemogućio izlazak učenika.

Izvor: Youtube/BHRT/Screenshot

Zvaničnih informacija o broju učesnika protesta još uvijek nema, ali sudeći prema izvještajima sa terena, danas je na ulici manji broj demonstranata nego juče.

Građani koji su se juče okupili ispred Tužilaštva KS jasno su definisali četiri ključna zahtjeva upućena nadležnima:

- Objava potpunih informacija o istrazi, uključujući podatke o servisu i snimak iz tramvaja;

- Povlačenje starih tramvaja iz saobraćaja do ponovnog servisiranja uz javni uvid u podatke;

- Ostavke svih odgovornih osoba;

- Siguran javni prijevoz i obustava njegove privatizacije.

Pritisak javnosti već je rezultirao značajnim promjenama u kantonu. Premijer KS Nihad Uk podnio je ostavku u nedjelju, čime je pala cijela Vlada, a juče je ostavku podnio i direktor GRAS-a, Senad Mujagić. Ministar saobraćaja Adnan Šteta izjavio je da su svi stari češki tramvaji povučeni i da neće biti u funkciji dok se ne izvrše sve neophodne kontrole, čiji će rezultati biti javno saopšteni.

Demonstranti poručuju da neće odustati dok svi zahtjevi ne budu u potpunosti ispunjeni, naglašavajući da je borba za sigurnost u javnom prevozu borba za budućnost svih građana.