Postignut dogovor: OPEK povećava proizvodnju nafte

Postignut dogovor: OPEK povećava proizvodnju nafte

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Grupa OPEK plus postigla je dogovor o manjem povećanju proizvodnje nafte za decembar i ublažila plan o obnavljanju isporuka nafte u većoj količini naredne godine zbog rastućeg straha od viška ponude.

OPEK povećava proizvodnju nafte Izvor: Profimedia

Članice OPEK-a plus - Saudijska Arabija, Rusija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Irak, Kuvajt, Oman, Kazahstan i Alžir složile su se na mjesečnom sastanku da povećaju proizvodnju za decembar za 137.000 barela dnevno, isto kao i za oktobar i novembar.

Odlučeno je da od aprila sljedeće godine proizvodnja nafte bude povećana za 2,9 miliona barela dnevno.

Nove zapadne sankcije Rusiji, članici OPEK-a plus, dodatno otežavaju strategiju o rastu proizvodnje.

SAD i Velika Britanija nedavno su uvele nove mjere vodećim proizvođačima "Rosnjeftu" i "Lukoilu".

Cijene nafte pale su 20. oktobra na najniži nivo u posljednjih pet mjeseci, na oko 60 dolara po barelu. Trenutno se barel prodaje za oko 65 dolara. 

(Srna)

