Utajom poreza oštećen budžet Srpske za 122.000 KM: Tužilaštvu dostavljen izvještaj protiv Dobojlije

Tužilaštvu u Doboju dostavljen je izvještaj protiv lica čiji su inicijali D.P. iz ovog grada, koje se sumnjiči da je utajom poreza i doprinosa oštetilo budžet Republike Srpske za 121.986 KM, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

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Iz policije navode da se radi o odgovornom licu u jednom privrednom društvu iz Doboja koje je u poreskoj prijavi za 2022. godinu propustilo da prikaže cjelokupan ostvareni prihod privrednog društva, te izbjeglo obračun, prijavljivanje i uplatu poreza na dobit.

Na taj način lice je izbjeglo plaćanje poreza na dobit u iznosu od 93.019 KM, čime je budžet Republike Srpske, zajedno sa pripadajućim kamatama, oštetilo za ukupan iznos od 121.986 KM.

(Mondo)