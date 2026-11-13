"Prebačen je u bolnicu, svjestan je": Zvijezda serije "Malkolm u sredini" doživio nesreću

Frenki Muniz, glumac iz serije "Malkolm u sredini", doživio je nesreću na trkačkoj stazi

Izvor: Instagram/printscreen/frankiemuniz4

Glumac iz hit serije "Malcolm in the middle" Frenk Muniz, koji aktivno učestvuje u automobilskim trkama, doživio je nesreću tokom priprema za manifestaciju "Proud to Honor", a glumac je odmah prevezen u bolnicu na dodatne preglede, piše "LA Times".

Muniz je trebalo da vozi u okviru događaja posvećenim veteranima, ali je trening završen incidentom.

"Frenki Muniz je doživio nezgodu tokom treninga za današnji događaj Proud to Honor na stazi Daytona International Speedway. Prevezen je u lokalnu zdravstvenu ustanovu radi dodatnih pregleda. Budan je i svjestan", navodi se u saopštenju njegovog tima koje je objavljeno na mreži X.

Predstavnici su kasnije potvrdili da je napustio bolnicu, a glumac se potom oglasio na društvenim mrežama.

"Razočaran sam što večeras neću moći da učestvujem na Fordovom događaju Proud to Honor. Radovao sam se prilici da odam počast našim veteranima i da se takmičim protiv ovih sjajnih vozača. Pomalo sam ugruvan, ali moj Mustang je odradio svoj posao i zaštitio me. Želim da zahvalim svima iz Ford Racinga, organizaciji Daytona International Speedway i osoblju bolnice. Posebno želim da se zahvalim svima koji su mi se javili i uputili mi molitve", istakao je on za pomenuti medij, da bi se kasnije otkrilo da su nakon nesreće na stazi morali da sijeku lim kako bi izvukli glumca iz kola.

Od hit serije do automobilskih trka

Iako ga je svjetska publika upoznala kroz televizijsku komediju "Malkolm u sredini", Muniz je tokom godina izgradio sasvim drugačiju karijeru. Nakon završetka serije 2006. godine, odlučio je da se udalji od glumačkog posla i posveti svojoj velikoj strasti – automobilizmu.