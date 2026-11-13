Umro prvi bunjar čuvene grupe W.A.S.P: Kolege se oprostile od legende

Toni Ričards bio je prvi bubnjar čuvenog benda, a tužne vijesti potvrdila je njegova supruga.

Izvor: Fabricio Bomjardim / Zuma Press / Profimedia

Toni Ričards, prvi bubnjar američkog hevi metal sastava W.A.S.P, preminuo je u 69. godini. Vijesti o njegovoj smrti potvrdila je supruga Ketrin Holms, a od čuvene muzičke legende kasnije se oprostio i frontmen benda Bleki Loles.

Prema objavljenim informacijama, Ričards je preminuo nekoliko dana prije nego što je vijest dospjela u javnost. Tačan datum i uzrok smrti nisu navedeni.

Kris Holms se sa njim čuo nekoliko nedjelja ranije

Ketrin Holms saopštila je da je njen suprug održavao kontakt sa nekadašnjim kolegom i da su posljednji put razgovarali svega nekoliko nedjelja ranije.

"Saznali smo da je Toni Ričards preminuo. Kris je razgovarao sa njim prije nekoliko nedjelja, kao što je to činio svakog mjeseca posljednjih nekoliko godina. Njegova smrt nas je rastužila. Zaslužio je da ne bude zaboravljen, kao ni njegov doprinos ovoj industriji. Izražavamo saučešće njegovom bratu Džonu", napisala je.

Vijest je na Reditu prenio i korisnik koji je naveo da je Ričardsa poznavao godinama. Prema njegovim riječima, muzičar već duže vrijeme nije svirao.

Svirao na prvom albumu grupe W.A.S.P.

Podsjetimo, Ričards je bio član sastava od 1982. do 1984. godine i učestvovao je u snimanju debitantskog albuma "W.A.S.P.", objavljenog 17. avgusta 1984.

Na tom izdanju nalaze se i pjesme "I Wanna Be Somebody" i "L.O.V.E. Machine". Poslije izlaska albuma njegovo mjesto za bubnjevima preuzeo je Stiv Rajli, uoči turneje 1984–1985. godine.

W.A.S.P. I Wanna Be Somebody Izvor: YouTube

Prije angažmana u grupi W.A.S.P. svirao je u sastavu Dante Fox, iz kojeg je kasnije nastao Great White. Dio njegove muzičke biografije bio je i bend Max Havoc.

Zašto je napustio W.A.S.P?

Toni Ričards je napustio bend W.A.S.P. krajem 1984. godine nakon što ga je otpustio frontmen Blekij Loles. Glavni razlozi za ovu odluku bili su pritisak izdavačke kuće Capitol/EMI, koja je prijetila povlačenjem finansijske podrške, kao i Ričardsovi problemi sa zavisnošću od droge zbog kojih menadžment nije želeo da rizikuje predstojeću veliku turneju.

Iako je gitarista Kris Holms ovaj odlazak doživio kao ogroman gubitak, Ričards je kasnije izjavio da su bend i menadžment reagovali ishitreno umjesto da probleme riješe interno.

(Mondo.rs)