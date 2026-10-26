Uhapšeno 11 vozača zbog obijesne vožnje: U Kneževu vozio sa 3,44 promila

Banjalučka policija uhapsila je 11 vozača zbog obijesne vožnje. U Kneževu vozač imao 3,44 promila, dok je u Laktašima privremeno oduzeto vozilo.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka tokom proteklog vikenda lišili su slobode 11 vozača zbog počinjenih prekršaja „Obijesna vožnja“ iz člana 42a. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Osam vozača je uhapšeno jer je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, dva vozača su odbila da se podvrgnu testiranju na alkohol, dok je jedan vozač lišen slobode zbog odbijanja ispitivanja na prisustvo opojnih droga.

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Policijski službenici Policijske stanice Laktaši izvršili su uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom koja se dogodila 24. oktobra oko 21:40 časova u mjestu Jakupovci. U nezgodi je učestvovalo lice D.Đ. iz Laktaša, koje je upravljalo automobilom marke „Hyundai“. Alkotestiranjem je kod ovog lica utvrđeno 2,63 g/kg alkohola u organizmu.

Daljim provjerama utvrđeno je da je D.Đ. prije nekoliko dana već prekršajno sankcionisan zbog obijesne vožnje, pa su mu policijski službenici, u skladu sa članom 42a. stav 3. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, uz potvrdu privremeno oduzeli vozilo. O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

Takođe, policijski službenici Policijske stanice Kneževo su 23. oktobra lišili slobode lice G.B. iz Kotor Varoša. Tokom kontrole vozila kojim je upravljao, izvršeno je alkotestiranje kojim je utvrđeno prisustvo od čak 3,44 g/kg alkohola u organizmu.

Protiv svih sankcionisanih lica biće pokrenuti prekršajni postupci u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH i Zakonom o prekršajima Republike Srpske. Iz Policijske uprave Banjaluka apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise, da ne sjedaju za volan pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili psihoaktivnih supstanci, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.